Violenza in Montagnola. Arrestato uomo di 25 anni

Le ha strappato i vestiti, poi l’ha violentata due volte mentre lei urlava disperatamente, chiedendo aiuto. Un venticinquenne tunisino, disoccupato e senza permesso di soggiorno, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale e tentata rapina.

I fatti risalgono a sabato scorso, intorno alle 22.30, quando i militari ricevono la chiamata di un cittadino che richiede il loro intervento per una donna violentata alla Montagnola. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato la vittima – una donna sulla quarantina – in forte stato di agitazione e, poco distante, un ragazzo che si stava sistemando i pantaloni sporchi di terra. Il giovane, poi identificato nel venticinquenne, era stato identificato per la prima volta nel nostro Paese a settembre scorso, all’hotspot di Porto Empedocle. La donna, sentita dai militari che hanno raccolto anche la testimonianza dell’uomo che aveva chiamato il 112, ha riferito di essere stata violentata dal giovane tunisino. Secondo una prima ricostruzione, poco prima dello stupro il venticinquenne si era avvicinato alla vittima, che era seduta su una scalinata, proponendole 30 euro in cambio di un rapporto. Lei, secondo quanto accertato dai carabinieri, ha accettato e i due si sono appartati in una zona più buia del parco. Ma presto le cose hanno preso una piega diversa e la quarantenne si è trovata a vivere un incubo. Il giovane, infatti, una volta terminato il rapporto l’ha bloccata con forza, strappandole la biancheria intima per poi abusare di lei. La vittima ha tentato di difendersi, gridando.

Il venticinquenne ha anche tentato di rapinarla, ma è stato fermato dall’arrivo dei militari. Soccorsa dal 118, la vittima è stata poi trasportata al pronto soccorso del Maggiore per accertamenti. Il giovane è stato invece arrestato – su disposizione della Procura, che ha attivato il ‘codice rosso’ – e portato alla Dozza.

