Violenza in via Petroni: "Paga se rivuoi gli occhiali"

Momenti di panico e violenza ieri all’alba – erano le quattro del mattino – in via Petroni, in piena zona universitaria.

Un ragazzo di 26 anni di nazionalità marocchina è stato infatti arrestato dai poliziotti del commissariato Due Torri-San Francesco con l’accusa di tentata estorsione aggravata.

Questi infatti si era avvicinato a un gruppetto di amici, che stava chiacchierando per strada, chiedendo a uno di questi, un ventiduenne italiano, qualche soldo per andarsi a comprare da mangiare. Il ragazzo si è rifiutato di dargli del denaro, offrendosi però in compenso di andargli a comprare una pizza e si è dunque recato in una pizzeria per ottemperare alla promessa. Il locale però a quell’ora di notte era in chiusura, e non ha perciò potuto soddisfare la richiesta del ventiduenne. Circostanza che ha mandato su tutte le furie il ventiseienne, che lo attendeva in strada.

Alla notizia che non avrebbe avuto la sua pizza, il marocchino ha ben visto di strappare dal viso del giovane i suoi occhiali da vista, intimandogli di consegnargli subito dei soldi se voleva riaverli. A quel punto, gli amici del ventiduenne si sono inseriti nella lite per cercare di risolvere la situazione, ma il marocchino a quel punto ha afferrato una bottiglia di vetro vuota, l’ha rotta e li ha minacciati con i cocci. A quel punto si è scatenata una piccola colluttazione, che non ha provocato feriti, mentre nel frattempo uno degli amici della vittima ha contattato la polizia per segnalare quanto stava accadendo.

Quando i poliziotti sono intervenuti sul posto, il ventiseienne era stato in realtà già bloccato da due agenti della polizia locale che erano nel frattempo sopraggiunti, in collaborazione anche con un addetto alla vigilanza privato; gli agenti del commissariato hanno così proceduto formalmente all’arresto del giovane. E a restituire gli occhiali da vista, trovati ancora in tasca al ragazzo, al legittimo proprietario.

Dopo averlo portato in questura per gli accertamenti e l’identificazione, hanno scoperto anche che il marocchino aveva alle spalle già numerosi precedenti e pregiudizi, per oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento, rissa, lesioni e una passata inottemperanza a un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una volta conclusi gli approfondimenti del caso il giovane straniero è stato infine tradotto nel carcere della Dozza, in attesa della convalida dell’arresto.

f. o.