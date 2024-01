Violenza sessuale a Bologna. Un anno e nove mesi agli stupratori. La vittima fu salvata da una ragazza

Sono stati condannati entrambi a una pena di un anno 9 mesi e 10 giorni per violenza sessuale di gruppo. È quanto deciso dalla gup del tribunale dei minorenni, Anna Filocamo, per i due quindicenni tunisini che, la notte a cavallo tra il 28 e il 29 settembre scorso, hanno stuprato una trentaduenne in via delle Belle Arti, nel centro storico di Bologna. La misura cautelare del carcere è stata sostituita con il collocamento in una comunità.

Entrambi i giovanissimi difesi dalle avvocate Mariachiara Gentile e Brunella Crecchi, avevano optato per il rito abbreviato. I due, arrivati da pochi giorni in città, erano ospiti della comunità per minori stranieri non accompagnati a Villa Aldini. Ma facciamo un passo indietro. La vittima venne aggredita intorno alle 3.30: uno dei due stupratori la spinse a terra con violenza e, tenendole ferme le mani, fece da palo mentre l’altro tentava di spogliarla e abusare di lei. La trentaduenne, nel disperato tentativo di salvarsi, iniziò a urlare attirando così l’attenzione di un passante. Quel passante è Giulia Leone (poi premiata dal sindaco Matteo Lepore con la Medaglia al merito civico ‘Giorgio Guazzaloca’), la ventottenne studentessa siciliana che quella sera intervenne subito in soccorso della ragazza. "Ho visto – le sue parole nei giorni successivi all’accaduto – due ragazzi vicini a una siepe che stavano maneggiando con qualcosa a terra, ma non sono riuscita subito a capire cosa stessero facendo. Quando mi sono avvicinata, ho visto uno accovacciato e l’altro che faceva da palo. Poi ho sentito le urla di una ragazza che diceva ‘no smettila, basta’ e sono intervenuta subito. Ho provato a spintonarli più volte, ma non si fermavano, alla fine sono fuggiti via".

I due minorenni vennero rintracciati – grazie anche all’aiuto di foto e video realizzati da alcuni passanti e delle telecamere della zona – dai carabinieri della Stazione Bologna che li fermarono e portarono al carcere minorile del Pratello. La versione fornita dai due imputati, che il giudice non ha ritenuto credibile, è sempre stata un’altra rispetto a quanto confermato dai testimoni presenti quella sera. Gli adolescenti, infatti, hanno detto di avere assistito mentre la vittima veniva assalita da una terza persona. Un uomo che si sarebbe poi dileguato lasciandola a terra seminuda. Ecco quindi che i due sarebbero intervenuti a soccorrerla, gesto frainteso dai presenti che invece li avevano scambiati per stupratori.

Chiara Caravelli