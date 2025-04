Violenza sessuale all’Urp. Condannato l’operatore. La vittima: "Fatta giustizia"

Violenza sessuale al Sant’Orsola, l’addetto dell’Urp condannato a due anni di reclusione e interdetto per sempre dai pubblici uffici e da incarichi ospedalieri. Ieri è stata sentita la persona offesa, oltre che i testimoni chiamati dalla Procura, e si è svolto anche l’esame dell’imputato, un bolognese oggi 66enne. Ed è arrivata la sentenza di primo grado. L’operatore dell’Urp dovrà anche versare 2.000 euro alla persona offesa per il danno causato e pagare le spese processuali. La donna, oggi 24enne, di origini cinesi, assistita dall’avvocato Gino Moroni, dopo la sentenza si è detta sollevata per la condanna e ritiene di aver avuto giustizia.

I fatti risalgono all’agosto 2023. Lei, allora 22enne, doveva spostare un appuntamento all’Ufficio relazioni con il pubblico dell’ospedale, ma la normale procedura, si è trasformata in un incubo, stando al suo racconto, che ha ripetuto anche ieri in aula davanti al collegio dei giudici. La donna ha riferito che quella mattina ha telefonato al Sant’Orsola perché doveva cambiare la data di una visita, ma le è stato detto che per farlo doveva andare lì di persona. Allora lei è andata in ospedale, molto innervosita per tutto questo, e ha chiesto all’operatore (poi imputato) come si faceva a presentare un reclamo. Stando sempre al racconto di lei, in quella stanza dell’Urp lui le ha preso la mano e l’ha appoggiata sui pantaloni all’altezza del cavallo, lei ha tolto la mano, ma lui è andato a chiudere la porta, poi le ha ripreso la mano e l’ha rifatto, e poi ancora una terza volta. Lei, dopo lo smarrimento e lo choc iniziale, ha aperto la porta, che era stata chiusa a chiave con una mandata, poi ha chiesto aiuto alle operatrici.

Ieri sono stati sentiti anche i testimoni della Procura. L’ispettore di polizia che si è portato subito sul posto appena ricevuta la chiamata ha riferito di aver trovato la donna parecchio agitata e ha detto che aveva cercato di tranquillizzarla. La donna delle pulizie ha raccontato di aver solo visto i due che parlavano nella stanza, ma di non aver sentito altro. Un’altra impiegata che si occupa della sicurezza ha invece riferito di aver visto la vittima, subito dopo, che piangeva e urlava, e diceva, in italiano: "Lui mi ha preso la mano e l’ha messa qui", indicando l’altezza del cavallo.

La difesa aveva chiesto di sentire solo una delle impiegate, ma la testimonianza è stata ritenuta sovrabbondante in quanto questa persona non era presente al momento della violenza. L’imputato, sentito, ha dato una versione completamente diversa dell’accaduto: ha detto che lui quel giorno stava solo cercando di consolare la ragazza, e che aveva preso la mano di lei mettendola sopra la propria, ma che poi lei aveva tolto la mano e se n’era andata. Il 66enne, assistito dall’avvocato Matteo Nanni, aveva sempre respinto le accuse. E ieri pomeriggio la difesa ha chiesto l’assoluzione con formula piena, sostenendo che quello della donna fosse un racconto fantasioso e che lei era mossa da un sentimento di vendetta nei confronti dell’ospedale, chiedendo al collegio di dare gli atti al pm per procedere per calunnia contro di lei.

Il pm ha chiesto la condanna a due anni di reclusione riconoscendo però l’attenuante della lieve entità, mentre l’avvocato Moroni ha sostenuto che l’attenuante non doveva trovare applicazione perché l’imputato aveva compiuto tre volte quel gesto e si era approfittato di lei. Alla fine, il presidente della corte ha condannato il 66enne a due anni, come chiesto dal pm. "Il fatto era già molto chiaro e lineare fin dall’inizio ed è giunto a una conclusione adeguata", il commento dell’avvocato Moroni al termine dell’udienza.