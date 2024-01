Violenza sessuale, abusata da quando aveva 6 anni: l’amico di famiglia a processo

Bologna, 12 gennaio 2024 – Un incubo durato più di dieci anni, dal 2011 fino al 2022 quando la giovane vittima ha trovato il coraggio di confidarsi con i propri familiari e poi di sporgere denuncia alla polizia. Ha raccontato che fin da quando aveva sei anni un amico di famiglia, che veniva a casa sua per fare da babysitter a lei e al fratellino, avrebbe abusato di lei, ripetutamente, costringendola e minacciandola di morte e di ritorsioni.

In mattinata l'uomo, un marocchino di 50 anni, è stato rinviato a giudizio dal gup di Bologna Alberto Ziroldi e il processo inizierà a luglio davanti al tribunale collegiale. Risponde di violenza sessuale aggravata e atti sessuali su minorenni. L'imputato, attualmente a piede libero, è difeso dall'avvocato Nazario Urbano. La vittima, parte civile assistita dall'avvocato Matteo Sanzani, è stata sentita in un incidente probatorio per cristallizzare le dichiarazioni accusatorie. L'indagine è stata coordinata dal pm Giampiero Nascimbeni.