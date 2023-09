Molesta una ragazza in pieno centro a Bologna, subito arrestato per violenza sessuale

Bologna, 13 settembre 2023 – Hanno visto la ragazza in difficoltà con un uomo che la molestava e sono subito intervenute in tre per aiutarla. L’aggressione sessuale è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 17 in piazza XX Settembre e grazie all’aiuto delle testimoni che hanno avvertito i poliziotti del reparto mobile in servizio nella zona, l’uomo un quarantacinquenne è stato fermato e arrestato prima che potesse scappare via.

Mentre infatti una delle ragazze soccorreva la vittima, altre due sono andate ad avvertire gli agenti che a loro volta hanno informato la centrale operativa. Nella piazza è arrivata subito una volante del commissariato Due Torri San Francesco: quando il quarantacinquenne ha notato la polizia ha tentato la fuga, cercando di salire a bordo di un autobus.

È stato però visto e subito bloccato dai poliziotti che lo hanno identificato e accompagnato in questura. Al termine degli accertamenti, ascoltata la testimonianza della vittima e delle tre ragazze che l’hanno aiutata, l’uomo è stato arrestato per violenza sessuale e accompagnato alla Dozza in attesa di convalida.