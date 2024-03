Violenza sessuale all’ex Cie di Bologna: ospite aggredisce operatrice di un centro antiviolenza

Bologna, 1 marzo 2024 – Ha aggredito un’operatrice, si è denudato, l’ha palpeggiata e sarebbe andato oltre se lei non fosse riuscita a scappare e a chiudersi a chiave in un bagno.

Sono stati lunghi momenti di terrore quelli vissuti da un’operatrice di un centro antiviolenza che opera nel Centro di accoglienza straordinaria di Bologna (Cas) di via Mattei: è successo tutto ieri pomeriggio alle 18,30. L’aggressore è uno degli ospiti della struttura, sebbene si tratti di un uomo di 38 anni, senza fissa dimora, clandestino e con alle spalle numerosi precedenti di polizia, anche specifici.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri che si sono precipitati all’ex Cie di via Mattei: l’uomo però non si è fermato neanche davanti ai militari, tanto che – seminudo com’era – ha aggredito anche loro. Alla fine, per riportarlo alla calma è stato necessario usare lo spray al peperoncino.

A quel punto, è stato possibile identificarlo e ricostruire, attraverso le parole della spaventata operatrice, cosa fosse accaduto. Su disposizione del magistrato della Procura, il 38enne è stato arrestato dai carabinieri con le pesanti accuse di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato portato nel carcere della Dozza a disposizione dell’Autorità giudiziaria.