Violenza sessuale di gruppo, si torna in aula

Hanno rischiato di finire in carcere, ma per loro non è ancora detta l’ultima parola. Dopo il ricorso dei loro avvocati, la Cassazione ha annullato con rinvio alcuni dei capi d’imputazione per cui i tre imputati erano stati condannati in appello, ad aprile 2023. Dunque, torneranno in aula. Nello specifico, Antonio Speranza era stato condannato a sette anni e quattro mesi, Alessandro Olivieri a sei anni e mezzo, Canberk Citak a quattro anni e quattro mesi: i tre erano accusati di aver posto in essere, tra il 2015 e il 2019, ricatti e violenze sessuali nei confronti di alcune donne, adescate sui social network dove si erano sfogate lamentando situazioni familiari difficili e desiderio di evasione. Pene più pesanti rispetto al primo grado, di circa due anni in più ciascuno, poiché i giudici riconobbero le responsabilità dei tre imputati per la violenza sessuale di gruppo commessa nel settembre 2015 ai danni di una delle parti civili, la donna oggi cinquantenne che con la sua denuncia fece scattare le indagini dei carabinieri, e un altro episodio di violenza sessuale ai danni dell’altra parte civile appellante.

Nel dettaglio, per Speranza, oggi 37enne, difeso dagli avvocati Savino Lupo e Roberto Godi, la Cassazione ha annullato senza rinvio per improcedibilità dovuta alla querela tardiva l’imputazione legata a una delle violenze sessuali contestate, revocando così contestualmente la relativa pena pari a otto mesi e le statuizioni civili per la vittima. Per tutti e tre – Olivieri, 30 anni, è assistito dall’avvocato Stella Pancari, Citak, 31, da Roberto Bruzzi – l’annullamento con rinvio ha riguardato la violenza sessuale di gruppo, l’accusa più pesante rivolta al gruppetto, mentre per i soli Citak e Speranza anche un’altra violenza ai danni sempre della stessa vittima di quella di gruppo.

La denuncia partì appunto dalla cinquantenne, poi fecero denuncia altre cinque donne. Stando all’accusa, la mente dietro i fatti contestati sarebbe stato Olivieri, che, minorenne, aveva conosciuto la parte offesa, molto più grande di lui. Poi con gli altri due, nel tempo, avrebbe abusato di lei e di altre donne, per poi chiedere ad alcune di loro dei soldi, per diverse migliaia di euro, minacciandole di rivelare ai mariti le relazioni extraconiugali. "Questa decisione della Cassazione è per il momento il risultato migliore che si potesse sperare", commenta il suo avvocato Pancari.

Federica Orlandi