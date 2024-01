Violenza sessuale e maltrattamenti, ventenne arrestato dopo la denuncia della compagna

Bologna, 26 gennaio 2024 - È stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della compagna, un cittadino cubano sulla ventina. Comportamenti vessatori e violenti che sono iniziati a luglio del 2022, con continue minacce e aggressioni fisiche, andate avanti anche quando la vittima era incinta della loro figlia.

Sentita dagli agenti, la donna ha riferito che il compagno la costringeva anche ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà: rapporti a cui lei, nonostante la paura, accondiscendeva per evitare ripercussioni sulla bambina. Il compagno, inoltre, non contribuiva economicamente in alcun modo al mantenimento della famiglia, ma anzi cercava di isolare la donna quanto più possibile impedendole anche di vedere i suoi familiari. Il tutto unito al fatto che il ragazzo faceva spesso uso di sostanze stupefacenti e alcool.

All’inizio di gennaio, la ragazza ha trovato la forza di sporgere denuncia per provare a uscire da una situazione che era diventata ormai insopportabile e pericolosa. A seguito delle indagini della Squadra Mobile, il ragazzo è stato arrestato e ora si trova nel carcere della Dozza.