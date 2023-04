Bologna, è ai domiciliari per violenza sessuale: evade e stupra la nuova compagna

Bologna, 5 aprile 2023 – Quell’accusa di violenza sessuale datata 2021, pesante come un macigno, lo costringeva in casa, agli arresti domiciliari. Nonostante questo, un 28enne italiano, residente nell’Appennino bolognese è ‘evaso’, e, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, avrebbe violentato la nuova compagna, una marocchina sulla ventina.

L’uomo ora è finito in carcere per non avere rispettato la misura cautelare, ed è stato raggiunto da un'ulteriore misura cautelare perché lo scorso 24 marzo avrebbe abusato della sua nuova fidanzata.

Ieri, il gip ha emesso nei suoi confronti, su richiesta della Procura, una nuova misura per i reati di violenza sessuale e lesioni personali. All'origine di tutto c'è appunto l'episodio avvenuto nel pomeriggio del 24 marzo, quando i Carabinieri sono andati a casa del 28enne "per placare una lite che il detenuto sosteneva di aver avuto con la nuova compagna".

Visto che la ragazza si trovava a casa dell'uomo "in violazione del provvedimento", la Corte d'appello ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, misura eseguita lunedì dai Carabinieri. Ieri, poi, il 28enne "è stato raggiunto da una nuova misura cautelare, richiesta dalla Procura di Bologna ed emessa dal gip, per violenza sessuale e lesioni personali".