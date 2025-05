Violenza sessuale in Bolognina. Si finge un massaggiatore famoso. Arrestato 33enne pakistano

Diceva di essere "un massaggiatore famoso, nel giro dei vip". Tanto da acquisire la fiducia di una studentessa toscana di 24 anni appena conosciuta. Così, con questa scusa, un pakistano 33enne, incensurato e regolare sul territorio, ha accompagnato a piedi la giovane che stava andando a casa di un amico. Dalla stazione fino alla Bolognina. Ma una volta arrivati in via Di Vincenzo, l’uomo è andato oltre la volontà della donna, portandola in un garage condominiale e arrivando a toccarla nelle parti intime, senza il consenso della 24enne. A quel punto la ragazza è riuscita a divincolarsi e a scappare, recandosi in un bar vicino. Da lì la chiamata alla polizia, intorno alle 23, e la denuncia il giorno successivo da parte della donna. Da quel 12 marzo, come anticipato da il Resto del Carlino, la Squadra Mobile ha condotto "un’intensa attività investigativa" con il dirigente Guglielmo Battisti, con le indagini che sono state coordinate dal pm Stefano Dambruoso. La ragazza è stata subito ascoltata, poi sono state messe al setaccio le telecamere lungo il tragitto, arrivando a individuare il classe 1992, domiciliato nella provincia di Bologna.

Mercoledì così la Polizia ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere. Accusato di violenza sessuale, si trova in carcere e ieri è stato svolto l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Nadia Butelli, difeso dall’avvocato Monica Biamonte.

Secondo le ricostruzioni tutto è partito con una conoscenza in stazione. Da lì una passeggiata insieme, verso casa di un amico della vittima, e il racconto del 33enne di essere un massaggiatore blasonato, tanto da citare alcuni clienti appartenenti al mondo delle star e dei vip. Così, acquisita la fiducia, l’uomo ha proposto un massaggio anche alla 24enne, del tipo decontratturante, al collo. La donna accetta. Ma l’uomo in poco tempo ne approfitta, arrivando a condurre la studentessa in un garage all’interno di un cortile condominiale, fino a toccarle le parti intime, al buio e in una zona appartata, senza consenso. La 24enne ha però la forza di reagire e scappa in strada a chiedere aiuto. Rifugiatasi in un bar chiama la polizia e indica dove si trovasse il violentatore. Ma il 33enne già non c’era più. Così scattano le indagini, durate poco più di due mesi, per individuare l’uomo.