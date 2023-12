Violenza sessuale, stalking, persecuzioni contro le donne: 5 uomini colpiti da misura cautelare

Bolgna, 22 dicembre 2023 - Stalking, violenze, persecuzioni nei confronti delle donne - compagne o ex - maltrattamenti in famiglia: con queste accuse ben 5 uomini sono stati colpiti da una misura cautelare a Bologna, San Giovanni in Persiceto, Baricella, Budrio e Medicina.

Sono tutti stati sottoposti al divieto di avvicinamento alla persona offesa. Le misure cautelari sono state richieste dalla Procura di Bologna, che ha coordinato le indagini dei carabinieri.

I fatti non sono collegati tra loro ma testimoniano da un lato una crescita della violenza di genere e dall'altro un'aumentata consapevolezza delle vittime del rischio che corrono e della necessità di chiedere aiuto. Ecco i cinque casi.

Violenza di genere, le stanze dell'ascolto: foto dei carabinieri di San Giovanni n Persiceto

Bologna

Qui è stato raggiunto dal provvedimento un 20enne italiano, indagato per violenza sessuale e atti persecutori commessi nei confronti di una coetanea. La persecuzione è iniziata nell’agosto scorso - quando il ragazzo avrebbe costretto la compagna ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà - e sono continuati fino a ottobre con altri atti persecutori: il giovane ha iniziato a prendere di mira la ragazza con atteggiamenti vessatori e oltraggiosi, anche se la ragazza gli aveva detto di essere rimasta incinta. Spaventata da una situazione ingestibile e pericolosa, la giovane si è rivolta ai carabinieri per chiedere aiuto.

San Giovanni in Persiceto

In questo caso un 41enne italiano è stato colpito da una doppia misura: divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare. L'uomo è indagato per maltrattamenti dopo la denuncia presentata dalla compagna, un’italiana sulla quarantina. La donna è andata dai carabinieri il 1 dicembre, raccontando di non essere più in grado di sopportare le prepotenze del compagno che, particolarmente geloso, aveva iniziato a trattarla male poco dopo che si erano conosciuti, a marzo 2022. Addirittura l'uomo le strappava i capelli a ciocche, tanto che la poveretta ha raccontato di essere stata anche costretta a indossare una parrucca.

Baricella

Qui i carabinieri hanno notificato la misura cautelare a un 59enne italiano, indagato per atti persecutori commessi nei confronti dell’ex compagna, un’italiana sulla cinquantina, e sfociati nei fatti accaduti la mattina del 24 novembre, quando è stato arrestato dai carabinieri per resistenza e violenza a un Pubblico Ufficiale, violazione di domicilio e danneggiamento. Anche in questo caso oltre al divieto di avvicinamento il Gip ha emesso anche il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.

Budrio

La misura cautelare colpisce in questo caso un 26enne bengalese, indagato per atti persecutori commessi nei confronti di un’italiana sulla ventina che si era rifiutata di iniziare una relazione sentimentale. I due giovani si erano frequentati per alcune settimane, l’estate scorsa, poi lui voleva fidanzarsi ma lei no. L'aspirante fidanzato, al rifiuto della 20enne, aveva iniziato a tormentarla con telefonate, messaggi e pedinamenti. A quel punto la ragazza, spaventatissima, si è rivolta ai carabinieri per chiedere aiuto.

Medicina

Notificata una misura cautelare a un 25enne italiano, indagato per atti persecutori nei confronti della ex. La ragazza, sulla trentina, lo aveva lasciato a giugno, al termine di una relazione sentimentale durata cinque anni. Incapace di accettare la decisione, il 25enne, geloso e ossessionato dall’ex compagna, ha iniziato a tormentarla con telefonate, messaggi minacciosi e pedinamenti. Insomma, le ha rovinato la vita. Una frase in particolare ha spaventato la vittima di stalking: "Mi sto impegnando per non farti del male". Minaccia che l'ha indotta a rivolgersi ai militari per chiedere aiuto.