"Violenza sessuale su un bambino". Bidella assolta, ma la Procura fa ricorso

Era accusata di aver commesso violenza sessuale su un bimbo di cinque anni nel bagno della scuola, ma a dicembre la collaboratrice scolastica è stata assolta con la formula più ampia, “perché il fatto non sussiste”. Ora, però, la Procura generale ha fatto ricorso. "Speravo che quest’incubo fosse finito, invece si ricomincia – le parole della donna –, sto ricadendo nell’abisso della paura e tutto questo per avere semplicemente svolto il mio lavoro". La vicenda ha avuto inizio un paio di anni fa, nel settembre 2022, in una scuola materna del Bolognese. Un giorno, lei si è trovata accusata di violenza sessuale su minore. Un fulmine a ciel sereno, avevano spiegato i suoi avvocati, Giuseppe Trimboli e Gabriele Chiaradonna. Una vicenda delicatissima che ha coinvolto una donna con uno stato di servizio immacolato in diversi istituti, mai una macchia in tanti anni, stando a quanto raccolto su di lei.

Dopo il presunto episodio, era arrivata la denuncia dei genitori del bambino. Il piccolo, ‘intervistato’ dai genitori con una ripresa video, aveva raccontato che la bidella l’aveva accompagnato in bagno e, "probabilmente per aiutarlo", lo avrebbe toccato nelle parti intime. Aveva detto che lui le aveva chiesto di fermarsi, che gli faceva male, ma che lei aveva continuato. Dopo il racconto del bimbo, era partito tutto l’iter: oltre a un’indagine dei carabinieri, era stata avviata una consulenza psicologica con il piccolo. Comunque, il bambino avrebbe riferito di un unico episodio. Ma quello nel bagno, quel giorno, "non era un atteggiamento sessualizzato, nel modo più assoluto", secondo i legali della donna. Peraltro lei ha poi continuato a gestire il bimbo per un anno circa, dopo questo presunto fatto, e senza nessun problema, facevano notare gli avvocati.

Dopo la denuncia, la perquisizione, nel giugno 2023, a casa della collaboratrice scolastica: i carabinieri erano entrati nell’abitazione e le avevano sequestrato telefonini e altri dispositivi, passandoli al setaccio alla ricerca di eventuali materiali pedopornografici. Ma non era emerso nulla a supporto dell’ipotesi della violenza sessuale e non era stato trovato nessun file o documento collegabile all’ambito della pedopornografia. Al termine dell’udienza preliminare con rito abbreviato, il pubblico ministero Anna Cecilia Maria Sessa, a inizio dicembre, aveva chiesto l’assoluzione. E il giudice Andrea Salvatore Romito aveva assolto l’imputata.

Adesso però la Procura generale ha impugnato la sentenza del giudice Romito e dato il via al ricorso: si dice che "non si può escludere" ma è anzi "fondato ritenere che lei abbia provato piacere sessuale con il proprio gesto". Si parla anche di "parafilia". "Studieremo l’atto e faremo la radiografia a ogni parola – assicurano gli avvocati Giuseppe Trimboli e Gabriele Chiaradonna, legali della collaboratrice scolastica –. Noi ci riserviamo, anche se al reato contestato viene comunque riservata trattazione prioritaria, di richiedere un’accelerazione – spiegano –. Certi della completa innocenza della nostra assistita, studieremo l’appello in modo approfondito preparando una memoria difensiva. Quel giorno, un bimbo era in difficoltà e lei l’ha semplicemente aiutato, facendo il suo lavoro, nell’ambito delle sue mansioni. Non dunque un atto sessualizzato, ma un atto meccanico, che rientrava tra i suoi compiti". La bidella ora "torna a vivere di nuovo un incubo, anche perché, ricordiamo, non solo è stata assolta con la formula piena, ma a casa sua durante la perquisizione sui dispositivi non era stato trovato nulla di nulla".

Proprio il mese scorso, la donna aveva potuto fare rientro a scuola.