Violenza su una minore, assolto un ventiseienne. Condannato l’amico

È stato assolto per non avere commesso il fatto, il ventiseienne italiano accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 16 anni, all’epoca dei fatti. Era il 2020 quando i due si sono conosciuti in un locale del centro. La ragazzina era in compagnia di alcune amiche, lui invece del nipote undicenne e di un amico suo coetaneo. A fine serata, il ragazzo si è offerto di accompagnare la giovane a casa, ma non avendo l’auto sono andati insieme in autobus a casa di lui per recuperarla. Una volta giunti qui però lui – questo il racconto della giovanissima, che non si è costituita parte civile al processo – avrebbe costretto la ragazzina a un rapporto sessuale sotto la minaccia di mostrare altrimenti un video (mai ritrovato nelle indagini) di loro due al fidanzato di lei. Una versione che non ha convinto i giudici, che nel processo in dibattimento hanno assolto il ventiseienne, difeso dall’avvocato Bruno Salernitano.

È stato invece condannato, in abbreviato, l’altro amico che era con loro quella sera: il quale, il giorno dopo la serata ’incriminata’, avrebbe ricontattato la ragazzina dicendole di avere fatto un video del rapporto consumato con il ventiseienne (anche questo, mai trovato) e che lo avrebbe diffuso se non si fosse concessa pure a lui. Dopo questo fatto, però, la giovanissima si è confidata con la madre e ha denunciato entrambi.