Violenza sul bus, parla l’autista "Eroe? Ho fatto solo il mio dovere"

di Nicoletta Tempera

"Non sono un eroe. Voglio che questo sia chiaro. Mi sono comportato come avrebbero fatto i miei colleghi. E come dovrebbero fare tutti, di fronte a una persona in difficoltà". Gabriele Borelli ha 29 anni. Da appena 15 giorni è operativo come autista di linea Tper. Ma né la giovane età, né l’ancora poca esperienza sul campo gli hanno impedito di comportarsi con coraggio e professionalità, salvando, sabato pomeriggio, una ragazza aggredita da un bruto nel bus che conduceva e facendo arrestare l’uomo, un trentasettenne, dai carabinieri del Radiomobile.

Borelli, come si è accorto di quello che stava accadendo?

"Sul bus, la linea 11, la ragazza era appena salita. E subito quest’uomo l’ha approcciata con insistenza, finendo per spingerla contro il vetro e abusando di lei. Oltre a me, sul bus c’erano solo loro due. Ho sentito del trambusto, ho guardato lo specchietto e ho visto cosa stava accadendo. E ho iniziato a urlare all’uomo di lasciarla stare".

Lui lo ha fatto?

"Sicuramente si è distratto, perché la ragazza, che era sconvolta, si è riuscita a divincolare e mi ha raggiunto. Io ho subito accostato, messo le quattro frecce e bloccato le porte, chiamando la centrale operativa Tper e i carabinieri".

L’aggressore come ha reagito?

"Penso non ci stesse tanto con la testa. Infatti, mentre eravamo fermi, nell’attesa, brevissima, dei carabinieri, mi ha chiesto perché non proseguivamo il viaggio. Io ho preso tempo, per non agitarlo. La ragazza intanto era vicina a me ed è stata raggiunta da una amica".

I carabinieri, quando hanno arrestato il trentasettenne, le hanno fatto i complimenti.

"Sì, ma io non ho fatto nulla di eccezionale. Sono stati molto gentili, ma io credo di aver fatto soltanto quello che tutti dovrebbero fare e per cui noi autisti Tper siamo formati. Penso che anche i passeggeri, di fronte a simili situazioni, non debbano mai voltarsi dall’altra parte".

È stato un caso che ci fosse lei sul bus quel giorno.

"Sabato avevo tentato in ogni modo di cambiare turno perché volevo andare a vedere il Bologna al Dall’Ara. Ma nessuno ha accettato il cambio. E oggi penso sia stato meglio così, perché vedere quella ragazza così sconvolta mi ha stretto il cuore e sono contento di aver fatto qualcosa per lei".