Violenza sulle donne: è allarme "Aumenta pure il pericolo baby gang"

di Federica Orlandi In Emilia-Romagna "si picchiano di più le mogli di quanto non si spacci per strada": lo dice all’inaugurazione dell’anno giudiziario il procuratore generale reggente Lucia Musti, ma soprattutto lo dicono i dati: nel 2022 le iscrizioni più numerose contro autori noti, fra tutti i reati rilevati per l’anno giudiziario, sono stati i maltrattamenti in famiglia. Le querele sono aumentate dalle 2.610 dell’anno precedente a 2.708, il 3,75% in più, ma il dato spicca se si pensa che le iscrizioni per i reati del testo unico in materia di stupefacenti (detenzione, spaccio e affini) sono state meno: 2.638. E i maltrattamenti in famiglia, purtroppo, sono spesso "i reati sentinella" del femminicidio. E per questo reato, che pure non esiste in modo specifico nell’ordinamento attuale, la regione "è medaglia d’argento: si colloca al secondo posto in Italia", spiega il presidente della Corte d’appello Oliviero Drigani: su 120 casi avvenuti in Italia l’anno scorso, undici (8%) sono stati nella nostra regione."La risposta giudiziaria a questo tipo di delitti non può ritrovarsi solo nel momento punitivo – riflette il presidente –. Non di meno, credo che vadano comunque gestiti anche con una sana repressione, considerando che abbiamo una validissima magistratura di sorveglianza...