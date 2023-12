Violenza sulle donne, il confronto Gli studenti dell'Istituto Tecnico Salvemini intervistano esponenti dell'associazione "Arco di Chiara" sul tema della violenza sulle donne. Un'occasione per riflettere su un fenomeno trasversale alle classi sociali e alle culture. Un invito agli uomini a unirsi per costruire un futuro in cui ogni donna possa vivere libera.