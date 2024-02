Violenza sulle donne. Le firme degli uomini

Un progetto ideato da un cittadino di Castenaso per dire "No" alla violenza sulle donne. Sabato alle 10.30 in Comune verrà presentato il progetto "2Girasoli", un appello per dire "No" alla violenza sulle donne. L’iniziativa nasce da un’idea di Gianluca Chiapparini. Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Castenaso, come naturale proseguimento di quanto l’Amministrazione sta portando avanti in materia di violenza di genere. L’assessore Elisabetta Scalambra: "Abbiamo accolto favorevolmente l’iniziativa di un cittadino che, come uomo, sente la responsabilità di mettersi in gioco in prima linea, coinvolgendo quanti più uomini possibili, affinché prendano coscienza e consapevolezza della necessità di dire basta alla violenza di genere."