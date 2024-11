"Violenza sulle donne, ora basta". In città 100 eventi per sensibilizzare. Ci sarà anche Gino Cecchettin

La quasi totalità delle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza della città metropolitana nel 2023 conosceva personalmente il proprio aggressore: partner o ex partner, familiare, amico, conoscente. Secondo i dati raccolti nell’ambito dell’accordo metropolitano contro la violenza, in collaborazione con i centri, solo il 3% delle 1.318 donne accolte nel corso dell’anno ha dichiarato il suo aggressore completamente estraneo.

È evidente dunque che ci sia bisogno di un cambiamento, nella società: e con l’occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i 55 comuni dell’area metropolitana hanno organizzato per tutto il mese più di 110 appuntamenti.

Tra questi, l’Università di Bologna ospiterà il 20 novembre alle 9.30 in Aula Magna di Santa Lucia la seconda edizione dell’incontro ’Dieci domande sulla violenza’, un confronto tra i centri antiviolenza, i centri per uomini autori di violenza e oltre 500 studenti delle scuole secondarie della città, che potranno rivolgere domande ai professionisti presenti. Quest’anno parteciperà all’iniziativa anche Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, per offrire la sua testimonianza in apertura all’evento. Inoltre, sempre l’Università promuoverà il 29 novembre una giornata in Sala Poeti a Palazzo Hercolani dedicata all’empowerment femminile.

Anche il Mambo si unisce agli eventi per la giornata del 25 novembre, ospitando il progetto espositivo ’Immagini del No. Il Reenactment. Le fotografie di Anna Candiani e Paola Mattioli’, curato da Valentina Rossi, una riproposizione degli scatti realizzati nel 1974 durante la campagna referendaria che aveva l’obiettivo di abrogare la legge istitutiva del divorzio. Rimarrà in loco fino al 12 gennaio.

Il 22 e 23 novembre, la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio ospita invece il convegno europeo ’Care 4 trauma’, in cui verranno presentati gli strumenti e i materiali utili al supporto nella cura del trauma per le donne vittime di violenza. L’impegno contro la violenza di genere coinvolgerà anche i comuni dell’area metropolitana con una varietà di eventi: spettacoli teatrali, mostre fotografiche, incontri e l’installazione di nuove panchine rosse, simbolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Alice Pavarotti