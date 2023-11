Violenza sulle donne. Uomini che cambiano: "Ero fatto solo di rabbia. Ho imparato a gestirla"

di Monica

Raschi

La violenza che nasce dal dolore e dall’abbandonato provato quando era solo un bambino e si proietta sul presente, arrivando alla compagna. Il codice rosso violato, il carcere, la comunità, i gruppi di aiuto coordinati dall’Ausl e la rinascita, fuori dal tunnel della rabbia sorda che si trasformava in aggressione.

Giovanni, 48 anni, operaio, residente nella provincia di Bologna è talmente sicuro ormai di se stesso che vorrebbe indicare anche il suo cognome: non lo facciamo solo perché ci sono dei figli e uno è minorenne.

Giovanni, ci racconta come nasce la sua rabbia così distruttiva?

"Sono stato messo in collegio a due anni e sono uscito a 14 anni: per me è stato un abbandono che non ho mai perdonato ai miei genitori. E che ha fatto nascere in me una rabbia senza fine. Ho iniziato fin da piccolo a dovermi difendere da tutto. Questa aggressività è rimasta. Almeno fino a poco tempo fa. Ma questa non è stata l’unica ragione".

Cosa c’è di altro?

"Sono stato sposato 22 anni e con la mia ex moglie ho avuto tre figli. Poi abbiamo divorziato: non c’era più nessun tipo di rapporto, nessun feeling. E io avevo trovato un’altra donna. Le ho chiesto solo di lasciarmi vedere i ragazzi. Naturalmente lei non lo ha fatto e prima ancora di ogni pronunciamento del tribunale ha iniziato a non farmeli più vedere. Da lì sono partiti un dolore e una frustrazione che hanno dato origine a una rabbia incontenibile".

Ha aggredito la sua ex moglie?

"No. Sono però andato dai miei suoceri, dove c’era il bambino piccolo perché volevo vedere come stava. Continuavo a bussare alla porta ma non aprivano e sono arrivati i carabinieri. Ho portato questo furore nella casa della mia nuova compagna".

In quale modo?

"Anche qui c’era qualcosa che non riuscivo a gestire ed era l’atteggiamento della figlia della mia compagna. Dal mio punto di vista non stava facendo abbastanza per costruirsi una vita, pur avendo già più di venti anni. E la madre continuava a difenderla. Sono entrato in una forte crisi ed ho ripreso a bere, cosa che avevo fatto in passato poi avevo smesso. Tutto questo è sfociato, ancora una volta, in una aggressività che non riuscivo a gestire".

Ha iniziato a picchiarla?

"Le ho buttato tutti i vestiti in strada, poi mi sono licenziato dal lavoro che era anche bene pagato perché ero in una agenzia di onoranze funebri e facevo le notti. Poi facevo il matto: andavo contromano per strada con lei sopra e le urlavo che adesso avrebbero fatto due funerali. Poi una volta l’ho anche presa per il collo e l’ho scaraventata sul letto, chiudendo la porta con una tale violenza che è saltata via dai cardini".

A quel punto che cosa è successo?

"Lei mi ha denunciato ed è scattato il codice rosso. Io sono andato a casa ugualmente e sono arrivati i carabinieri. Ho menato anche loro, chiaramente sono stato arrestato. E’ successo due anni fa e sono finito in carcere. Ed ho iniziato a pensare".

A cosa?

"Che lei non c’entrava nulla, che io l’amavo e che questo doveva finire. Ma il carcere non serve a nulla per queste cose, quindi ho fatto richiesta di entrare in una comunità per fare un percorso sia per smettere di bere ma soprattutto per imparare a gestire la mia rabbia, la mia impulsività che scattava con niente, anche per un piatto di pasta un po’ scotto".

Questo percorso lo ha aiutato?

"Tantissimo, ci sono psicologi ma anche persone come me che parlano della loro esperienza. Lo frequento da un anno e quando non riesco perché sono impegnato con il lavoro mi dispiace moltissimo".

Che cosa le hanno insegnato?

"Ho imparato a capire che il passato è il passato, quello che è successo allora non può riflettersi sul mio presente e sulle persone che amo. C’è il problema del figlio minore che ancora non riesco a vedere, mentre gli altri sono maggiorenni e ci frequentiamo. Ma il piccolo ancora no. Un tempo sarei andato dove si trova e pur di vederlo avrei cercato di spaccare tutto. Adesso no: mi sono affidato un avvocato e sarà lui a decidere che cosa bisogna fare".

Con la sua compagna come va?

"Guardi qualche piccola arrabbiatura c’è, ma tutto all’interno della normalità di una vita di coppia. Quando sento che mi viene il nervoso conto fino a dieci, poi esco di casa e vado a fare un giro nel parco. Amo molto il verde, i boschi: mi fanno stare bene. A dicembre faremo il rogito per una casa in campagna".

Mi sembra che la strada che ha intrapreso stia dando ottimi risultati.

"Sì. A prescindere dall’acquisto dell’abitazione, voglio dire che la mia casa adesso è la mia compagna: lei è la mia vera casa".