"Violenze da condannare. Ma la mobilitazione è stata forte e imponente"

"È stata una manifestazione molto imponente e importante. Ci sono stati anche alcuni episodi di violenza, che nulla hanno a che fare con le motivazioni e lo spirito della manifestazione. Le violenze sono sicuramente da condannare, ma questo dibattito non può oscurare l’impegno e la forte mobilitazione rispetto al genocidio palestinese". Enrico Di Stasi, segretario provinciale del Pd, commenta così il corteo pro Gaza e contro Israele che lunedì ha attraverso la città e bloccato tangenziale e autostrada. Di Stasi ringrazia "gli organizzatori e le forze di polizia per la gestione di una piazza con numeri così alti", ma spende qualche parole anche nei confronti degli esponenti di Fratelli d’Italia, che hanno definito "irritanti" le parole pronunciate dal questore Antonio Sbordone. A partire da quel "senza sbavature particolari" parlando del corteo. "Sarebbe meglio che anche il centrodestra locale lavorasse per un impegno del governo sul riconoscimento dello stato di Palestina e sulla promozione di un percorso di pace, che riguardi l’Europa e il nostro Paese – insiste Di Stasi –. C’è un tema superiore, cioè quello che riguarda il massacro che sta avvenendo a Gaza e in Palestina. Le polemiche lasciano il tempo che trovano".

Gli fa eco Andrea De Maria, deputato del Pd: "La straordinaria partecipazione alle manifestazioni rappresenta un’espressione di partecipazione democratica di grande valore. Le azioni violente che hanno messo in atto frange estremiste, che vanno condannate senza ambiguità, non offuscano il significato di quelle grandi manifestazioni. Dobbiamo chiedere sicurezza per i militanti della Global Flotilla, lo faremo domani (oggi, ndr) in Aula alla Camera, quando interverrà il ministro Crosetto. A Bologna credo si debbano ringraziare le forze dell’ordine per come hanno garantito libertà di manifestazione ed evitato degenerazioni violente, come ha giustamente ricordato il questore. È davvero inaccettabile che esponenti di Fratelli d’ Italia appaiano infastiditi perché l’ordine pubblico è stato gestito con equilibrio e intelligenza".

Francesco Moroni