Violenze in casa. Braccialetto al compagno

Una relazione diventata ormai insostenibile a causa dei ripetuti atteggiamenti violenti, sia fisicamente che psicologicamente, del compagno. Continue liti, accompagnate da scatti d’ira dell’uomo, hanno portato una donna italiana di 33 anni a presentare querela nei confronti di un suo coetaneo e connazionale, residente in provincia, con il quale la vittima aveva una relazione da circa cinque anni.

Un altro caso, l’ennesimo, di violenza di genere tra le mura domestiche e per cui ora il trentatreenne, disoccupato, è indagato con l’accusa di maltrattamenti. Ma facciamo un passo indietro. Un mese fa, il 26 marzo, stanca e impaurita per i comportamenti aggressivi del compagno, la donna ha trovato la forza di presentarsi in caserma e lo ha querelato: sentita dai carabinieri della stazione di Zola Predosa, la vittima ha riferito di aver iniziato la relazione con l’uomo nel 2019. Un anno dopo, a marzo 2020, i due avevano deciso di andare a convivere. Nonostante il rapporto fosse già incrinato a causa dei comportamenti del trentatreenne, circa due anni e mezzo più tardi, nel dicembre del 2022, è nata la loro figlia.

Come riferito dalla donna ai militari dell’Arma, la convivenza è stata caratterizzata, fin da subito, da numerosi problemi dovuti principalmente ai ripetuti scatti d’ira del trentatreenne, spesso dettati dall’abuso di sostanze stupefacenti. Atteggiamenti aggressivi e violenti che in più di una circostanza si sono verificati anche in presenza della figlia della coppia. Un incubo che per la giovane mamma sembrava non avere fine. Perché molto spesso, durante le discussioni, il compagno la maltrattava sia fisicamente che psicologicamente, tanto da farle vivere la relazione in uno stato di paura e terrore. Vedendo i comportamenti dell’uomo, la trentatreenne aveva iniziato a temere non soltanto per la sua vita, ma anche per quella della figlia piccola.

Una situazione diventata ormai insostenibile con il rischio che potesse compromettersi, come purtroppo spesso accade, ancora di più. Ecco quindi che la donna, a marzo scorso, ha trovato il coraggio di raccontare ai carabinieri l’incubo che stava vivendo e, successivamente, di denunciare il suo ex compagno. Ora per il trentatreenne è scattata la misura, richiesta dalla Procura ed emessa dal giudice per le indagini preliminari, dell’allontanamento dalla casa dove viveva con la donna e il divieto di avvicinamento alla persona offesa con l’utilizzo del braccialetto elettronico.

Chiara Caravelli