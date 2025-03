Violenze sulle ragazzine: arrestato l’allenatore di pallavolo

Bologna, 28 marzo 2025 – Un bigliettino, conservato nel diario di scuola. "Sai che mi ha scritto l’allenatore?". E il botta e risposta con la compagna di banco. Che, frase dopo frase, tra allusioni sessuali e battute, scopre una realtà inquietante.

Che una tredicenne, forse, non arriva a comprendere del tutto. Ma sua madre, che trova quel pizzino e lo legge, sì. È questo il primo passo che ha portato all’arresto di un allenatore di pallavolo trentenne, originario della Sicilia, accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime, non ancora quattordicenni, e dell’abuso di autorità. L’uomo risponde anche di adescamento di minore e pornografia minorile.

Le indagini, affidate ai carabinieri della compagnia Bologna Centro, sono partite a febbraio, dalla denuncia dei genitori di una tredicenne, pallavolista di una squadra under 14 della periferia bolognese. La giovanissima, per l’accusa, è una delle tre vittime finite nel mirino delle attenzioni sempre più spinte dell’allenatore. Che, stando a quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, coordinati dalla pm Silvia Baldi, avrebbe cominciato già a settembre, appena iniziato ad allenare le ragazze, a mostrare attenzioni particolari nei confronti delle tre giovanissime.

I carabinieri bolognesi, che hanno analizzato centinaia di chat intercorse tra l’insegnante e le minorenni, conversazioni tra loro sui social, hanno delineato un quadro chiaro del tipo di rapporto che l’allenatore aveva instaurato con le tre adolescenti. Con un primo approccio da ‘educatore comprensivo’, avrebbe carpito la loro fiducia; con i complimenti, la loro attenzione. Il trentenne segue le tredicenni sui social, scrive loro di continuo, monitora cosa fanno, dove vanno, anche in vacanza. Fino a instaurare un rapporto di intimità tale da chiedere loro di inviargli foto nude, di masturbarsi in videochiamata. Arriva a chiedere di avere rapporti sessuali. Di essere per loro il ‘primo’.

E una delle adolescenti, che nella fragilità dei suoi 13 anni si invaghisce, accetta. I due, accertano gli inquirenti, hanno più rapporti, di solito a casa dell’allenatore, ma almeno in una circostanza, è lui ad andare nell’abitazione dall’adolescente, quando i genitori sono fuori.

L’uomo dimostra di essere consapevole non solo del suo comportamento indegno, ma anche di stare commettendo un reato gravissimo. E lo fa raccomandandosi con le giovanissime di cancellare le conversazioni, utilizzare la modalità effimera per le foto, eliminare la cronologia dai cellulari, così da non lasciare traccia dei loro ‘segreti’.

È talmente spudorato da tentare un approccio sessuale anche in palestra, stringendo in un abbraccio spinto e sussurrando frasi hot a un’altra delle sue ‘prede’. I fatti proseguono tra l’autunno e l’inverno scorsi. Poi, quando la madre dell’adolescente trova il pizzino, e le voci iniziano a girare nel quartiere, le ragazzine, che vengono sentite dagli inquirenti, parlano tra loro. E il trentenne, che da un paio d’anni ormai viveva e lavorava a Bologna, decide di andarsene. Torna in Sicilia. Qui negli scorsi giorni i carabinieri hanno bussato alla sua porta e hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal gip.