Violenze su una bimba di otto anni. Imputato il compagno della nonna. L’accusa: "Abusi ripetuti in casa"

Violenze e abusi ripetuti, a distanza ravvicinata nel tempo, per oltre un anno. Tanto sarebbe durato l’incubo per una bimba che all’epoca dei fatti aveva appena 8 anni. Secondo l’accusa, il compagno della nonna si sarebbe approfittato più volte di lei nel salotto, mentre la nonna e il fratellino della bimba si trovavano in un’altra stanza. All’epoca dei fatti oggetto del processo, l’uomo aveva 75 anni. Tutto sarebbe accaduto in un’abitazione di Bologna, nel 2018. L’anziano a quei tempi frequentava infatti l’abitazione della nonna della piccola e spesso si fermava da loro a dormire. Solo dopo diversi anni, la bimba ha raccontato tutto ai suoi genitori ed è allora che è partita la denuncia, presentata ai carabinieri.

La richiesta di rinvio a giudizio è del giugno 2023. Oggi siamo alle fasi finali del processo ed è dell’altro ieri la richiesta di 4 anni di reclusione per l’uomo (pm titolare Luca Venturi, in udienza il pm Giampiero Nascimbeni). A fine mese previste la discussione e la sentenza. L’imputato deve rispondere di violenza sessuale aggravata dall’età particolarmente giovane della vittima (meno di 10 anni). La piccola si è costituita parte civile nel procedimento tramite l’avvocato.

Stando alla ricostruzione dell’accusa, l’uomo, in molteplici occasioni, l’avrebbe costretta a dei baci mentre si trovavano sul divano, forzando la piccola. Le avrebbe poi toccato le gambe e l’avrebbe costretta anche a toccarlo nelle parti intime. Tutte le volte questi atti avvenivano in pochi istanti. L’anziano era spesso presente in casa e per questo, secondo l’accusa, avrebbe avuto moltissime occasioni per approfittarsi con facilità della bambina, mentre nell’altra stanza, a quanto si è potuto ricostruire, non si sarebbero accorti di nulla di quanto nel frattempo avveniva di là, sul divano.

E c’erano anche dei bigliettini, che l’uomo si scambiava con la piccola. Messaggi scritti a mano in cui le diceva che le voleva bene, che lei gli piaceva molto, che voleva darle dei baci e altre cose simili. Biglietti che però in seguito sono spariti. Ma in uno di questi, che non è andato perduto, l’anziano ha chiesto scusa per quanto successo in quelle occasioni, dicendo che non avrebbe voluto fare qualcosa di male e che si era pentito di aver scritto quei biglietti.

L’anziano, oggi 82enne, aveva anche provato a far consegnare una lettera scritta da lui alla ragazzina, anni dopo i fatti, che però lei si era rifiutata di leggere.