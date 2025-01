Vip in campo, ultimo sprint per gli spogliatoi

La raccolta fondi va a rilento e la fine di gennaio si avvicina. Così, dopo gli appelli dei calciatori, arrivano altri personaggi, stavolta del mondo dello spettacolo, a perorare la causa della grande colletta lanciata per sostenere il progetto di realizzare, per la prima volta, un blocco di spogliatoi con servizi ad utilità del campo da calcio che sta nel popolare quartiere San Biagio di Casalecchio.

Un impianto ben visibile da via Pietro Micca e dal cavalcavia di via Allende, nato a ridosso della strada senza spogliatoi e neppure docce o magazzini. E spesso preso di mira dai vandali che danneggiano un campo che ha raggiunto un livello adeguato di manutenzione solo da quando la società del Real Casalecchio l’ha presa in carico dal Comune in partnership con la società Ceretolese. "Il nostro impegno da bando è quello di realizzare questi spogliatoi già progettati e avviare i lavori entro gennaio", spiega la presidente Francesca Bertacchi, succeduta alla guida del Real dopo la morte del marito Paolo Paolo Tassi, deceduto cinque mesi fa in circostanze drammatiche per la puntura di un insetto quando si trovava allo stadio Veronesi, l’altro impianto gestito dalla Real.

Così, dopo l’invito pubblico di Roberto Mancini, Marco De Marchi, Fabio Poli, Frederik Sorensen, Maurizio Rossi, Renato Villa e Giuseppe Anaclerio, pochi giorni fa via social si sono aggiunti Paolo Mengoli, Fio Zanotti, Eraldo Tura e Duilio Pizzocchi. "Ci sono tanti bambini appassionati di calcio che aspettano la costruzione e la sistemazione degli spogliatoi del centro sportivo Real Casalecchio. Aiutiamo Francesca Bertacchi affinché questo possa succedere. E’ importante che i bambini e i ragazzi abbiano un punto di riferimento per praticare uno sport", si raccomanda Paolo Mengoli, a proposito di un centro sportivo preso spesso di mira da vandali che danneggiano il campo.

"Ora sono rimasta sola – ha detto Francesca Bertacchi – e capisco che non posso abbandonare l’opera che Paolo ha fatto con passione, dedizione e amore per i ragazzi". Con 250 tesserati, la partecipazione a svariati campionati e una scuola calcio con 180 giovani, questa storica società sportiva dilettantistica rappresenta una realtà importante nel panorama sportivo e sociale del territorio. Il progetto è di installare tre container con i doppi spogliatoi con le docce e un altro per gli arbitri e come deposito.

