Virgilio Sieni: lezioni sul gesto

Oggi e domani i Musei Civici, in collaborazione con il Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, presentano Luminoso. La città autistica. Un ciclo di esperienze per riflettere sui corpi e sulle loro fragilità. Oggi al Museo Archeologico in via dell’Archiginnasio 2 e domani al Museo Civico Medievale in via Manzoni il coreografo Virgilio Sieni ha pensato a due giorni di incontri sul gesto, performance site-specific e talk con studiosi.

La prenotazione è obbligatoria sul sito: tally.so/r/3lz6Zo. Per partecipare è sufficiente pagare il biglietto di ingresso al museo.