Virtuosismi al piano con Beltrani per farsi trascinare da Gershwin

È un virtuoso del pianoforte, Pietro Beltrani, musicista nato a Imola che, nel corso della sua giovane carriera, passa dalle interpretazioni integrali dell’opera di Rachmaninov alla fascinazione per Astor Piazzolla, cui dedicò una serie di serate che trasformarono Palazzo di Re Enzo in una seducente milonga, sino alla suo più recente lavoro, che presenta questa sera al Mercato Sonato (via Tartini, 3, ore 21) all’interno di ’Classica da Mercato’. Si tratta del disco ’George Gershwin. Rhapsody in Blue. Three Preludes. 10 Songs, che proporrà con il suo Modern Piano Trio.

Beltrani, come ha riletto una delle pagine più celebri della musica moderna, la suite ‘Rhapsody in Blue’?

"L’interpretazione che ho realizzato è frutto di una collaborazione decennale con una delle formazioni più originali del panorama orchestrale italiano, l’Orchestra Senzaspine, che unisce la freschezza dei suoi giovani solisti al rigore filologico. Abbiamo registrato dal vivo, con la direzione di Tommaso Ussardi, prima di portare il concerto dedicato a Gershwin nel 2022 al Teatro Manzoni. Ho basato il lavoro sul dialogo del mio strumento con l’ensemble, mantenendo intatta la scrittura originale, ma intrecciandola con le mie improvvisazioni al pianoforte".

Un risultato che è diventato il disco che presentate oggi al Mercato Sonato.

"Sì, l’idea è stata accolta con entusiasmo da una casa discografica con un nome italiano, la Da Vinci, che però ha sede in Giappone. Un’etichetta dal respiro internazionale famosa per il suo catalogo classico, che ha deciso di dare spazio a un lavoro fuori dagli schemi delle sue abituali produzioni".

Come fuori dagli schemi è la musica che proporrete...

"È un omaggio allo spirito di Gershwin, che amava mescolare linguaggi sonori diversi, sempre al confine tra suggestioni ‘popolari’ e partiture considerate più colte. Noi, specie nelle 10 songs, dieci sue canzoni scelte tra le più note, e eseguite con il Modern Piano Trio, del quale fanno parte Daniele Negrini al violino e Tiziano Guerzoni al violoncello, abbiamo dato una veste maggiormente classica alla sua anima jazz, mescolando i suoni".

Come potrebbe definire l’esperienza della registrazione di questo disco, lei che dedicato vari lavori ai grandi della classica?

"L’impressione che abbiamo avuto con l’Orchestra, mentre la Rhapsody in Blue andava avanti, è stata quella di essere noi stessi trascinati dalla musica. È come se non fossimo più noi, l’Orchestra, il direttore, io, a dettare le regole dell’esecuzione, che pure, ovviamente, era stata minuziosamente preparata, ma che fossimo in balia della bellezza della scrittura, trasportati da Gershwin in un’altra dimensione, fiabesca, lontana dal luogo dove eravamo. Magia della sua arte senza tempo".

Pierfrancesco Pacoda