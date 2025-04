Virtus Bologna sfida Brescia per il primato in classifica al campionato

Sfida fondamentale in chiave primo posto. Questa sera alle 20 alla Segafredo Arena, diretta tv su Eurosport 1, Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno, la Virtus di Dusko Ivanovic ospita Brescia in un confronto fondamentale per la corsa al vertice della classifica di entrambe le contendenti. Chi vince raggiunge in testa Trapani vittoriosa ieri con Treviso. A cinque giornate dal termine della stagione regolare, il posticipo di questa sera può essere un importante punto di svolta nel campionato bianconero.

Chiusa, almeno sul campo l’Eurolega, in attesa che possano arrivare notizie dal mercato, Holiday con Barcellona ha disputato la sua miglior gara in bianconero, ma in effetti la sua avventura sotto le Due Torri sembra al capolinea, la Virtus prova a tenersi stretta la testa della classifica. Per farlo Belinelli e compagni dovranno battere la Germani portandosi sul +2 sulla Leonessa e ribaltando il -1 (98-97 per i lombardi il 1 dicembre scorso), con il relativo vantaggio negli scontri diretti. "Brescia è uno dei migliori attacchi del campionato – sottolinea Daniele Parente, assistant coach Virtus - Credo che ciò che li rappresenti meglio sia la solidità nei due lati del campo, non si scompongono mai qualunque sia il punteggio. Sono molto disciplinati sia in attacco che in difesa e hanno gerarchie definite, esperienza e talento in tutti i ruoli, nelle guardie e sotto canestro. Sarà necessario rimanere concentrati per 40’, come abbiamo già sperimentato nella gara di andata 38’ non saranno sufficienti". Concentrazione e determinazione per una Virtus che conclusa l’esperienza continentale adesso può riversare tutte le sue energie fisiche e mentali nel campionato. Dall’altra parte le V Nere si troveranno di fronte Brescia vogliosa a sua volta di continuare nel suo eccellente percorso.

"Affrontiamo una Virtus molto forte, fisica, in evidente crescita e che ha ritrovato alcuni infortunati, tornando a essere completa e pronta in vista dei playoff – sottolinea Peppe Poeta, ex bianconero da quest’anno alla guida di Brescia –. La Virtus ha compiuto delle prestazioni di grandissimo spessore, soprattutto sotto il profilo difensivo". Poeta prova poi ad analizzare la sfida di stasera. "In attacco la Virtus presenta tanti punti di forza, grazie a un roster profondo e allestito per aspirare al successo. Noi dovremo provare a disputare una partita importante, coraggiosa e gagliarda, cercando di correre ed evitando che Bologna possa sfruttare la propria fisicità e le tante frecce a disposizione nel proprio arco". Ex della sfida Nicola Akele, che oggi tocca le 200 presenze in serie A e David Cournooh per due stagioni in bianconero. Biglietti ancora a disposizione sul circuito Vivaticket oppure, a partire dalle 18.30 alla biglietteria in piazza della Costituzione. Direzione di gara affidata al trio composto da Giovannetti, Rossi e Perciavalle.