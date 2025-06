Virtus Bologna vince il 17° scudetto: festa in Piazza Nettuno per i tifosi

BOLOGNAPiazza Nettuno si tinge di bianconero. Al suono della sirena del 4° quarto, che decreta la fine della partita tra la Virtus e la Germani Brescia, inizia la festa di giocatori, tifosi e staff sul parquet del PalaLeonessa: la Vu Nera vince il suo 17° scudetto dopo una gara-3 senza storia (96-74) e già prima della fine iniziano a arrivare in piazza i primi tifosi virtussini. Migliaia di tifosi si riversano quindi in piazza Nettuno e su via Rizzoli per celebrare il Tricolore con fumogeni e cori. Tutto questo mentre in piazza Maggiore c’è il cinema sotto le stelle.

Una celebrazione che si inserisce in un periodo glorioso per lo sport bolognese, dove ormai l’asticella è sempre più alta anche per quanto riguarda i festeggiamenti. E la protagonista è sempre piazza Maggiore, che si riempie nuovamente a poco più di un mese dalla bolgia per la Coppa Italia vinta dal Bologna. Un passaggio di consegne dal rossoblù al bianconero. Dopo quattro anni e altrettante finali, le Vu Nere vincono il titolo numero 17, sconfiggendo l’eptacaidecafobia, ovvero ‘la paura del 17’, che sembrava aver colpito gli uomini di Ivanovic. Tra l’altro trionfando proprio in quel giorno del mese che per i più scaramantici è sinonimo di sfortuna.

"Questo scudetto è un grande risultato per la nostra città – scrive il sindaco Matteo Lepore sui social –. Una squadra e un gruppo di combattenti, di ragazzi straordinari dei quali andare orgogliosi. Grazie alla Virtus. Campioni". Poi l’emoticon di un bacio mandato ad Achille Polonara.

Anche i ragazzi del ’generale’ Dusko, che hanno sfruttano il primo match point, dedicano lo scudetto esclusivamente ad ’Achi’, colpito da una leucemia mieloide e ricoverato al Sant’Orsola-Malpighi. Una circostanza che fa passare il basket giocato in secondo piano. Tuttavia, da questa notte, anche ’PolonAir’ è campione d’Italia. Così, dopo che i giocatori e tutto il popolo Virtus hanno dato tutto per lui, la certezza è quella di essere riusciti a strappargli un sorriso e di aver realizzato il suo sogno di dormire con la Coppa.

Tornando allo ‘show’ in piazza Maggiore, durante la notte sul Crescentone, a comandare è la canotta del georgiano Tornike ’Toko’ Shengelia, mvp indiscusso della serie. "Speriamo non vada via", urlano alcuni ragazzi in piazza. Anche se Toko, come annunciato ieri dal patron Massimo Zanetti, ha già firmato per il Barcellona. Si passa dal serbo Aleksandar Djordjevic, coach della stagione titolata 2020-21, al montenegrino Dusko Ivanovic. È la chiusura di un cerchio soprattutto per gli unici presenti sia nel 2021 che stasera: il persicetano e capitano Marco Belinelli e l’anconetano, ma ormai bolognese acquisito Alessandro Pajola, alla 501esima presenza in maglia Virtus a 26 anni ancora da compiere. Una vittoria proprio nel segno di Pajola. Passano le ore ma la notte bianconera continua.

"Dopo tre finali di sofferenza contro Milano è bello tornare a vincere – dice il tifoso Niccolò Gualandi –. È sicuramente uno scudetto che farà capire ad alcuni che devono rimanere a Bologna".

"Ora vogliamo al più presto la seconda stella e tanti anni come questo", afferma Luca Minghetti. "È un bel traguardo, nonostante i tanti problemi di quest’anno, soprattutto in Eurolega e il cambio allenatore". Una notte bellissima che "dedichiamo ad Achille", dice il tifoso.

Anche Silvio Castelli è contento: "È lo scudetto di Polonara, speriamo torni al più presto. Finalmente dopo le sconfitte contro Milano siamo tornati sul tetto più alto d’Italia", dice. "Ce l’abbiamo fatta. Una grande gioia. Questa vittoria è tutta per Achille", è la soddisfazione di Edoardo Tamba. In centinaia si sono trovati a guardare la partita ai Giardini Margherita, nel corso del torneo dei playground. Anche lì è scoppiata la festa.

"Virtus campione. E sono 17!!", scrive sui social il senatore Pier Ferdinanado Casini. Bologna è sul tetto d’Italia.

