Virtus, delirio scudetto. I campioni festeggiano sul pullman scoperto davanti a mille tifosi

I cinquecento della (dolce) notte di martedì, raddoppiano. Casa Virtus, in via dell’Arcoveggio, dove si trova anche la palestra Porelli, è presa (pacificamente) d’assalto da un migliaio di tifosi. C’è anche il pullman bianconero, ma i tempi ristretti impongono alla società di non farlo partire. I motori sono accesi e il pullman diventa una sorta di palco a cielo aperto. L’appuntamento è alle 18,30, ma già mezzora prima il prato è pieno di tifosi. Gli applausi iniziali, prima della presentazione ufficiale, sono per Taylor, la prima ovazione è per Hackett. E massima attenzione per il ’Pirata’ Dusko Ivanovic, con l’immancabile cappellino calato sulla fronte.

Musica, bandiere al vento, persino fumogeni. Lo store è aperto e le magliette dello scudetto numero 17 vanno a ruba. Il primo a essere chiamato è proprio lui, Dusko, il giramondo che ha vinto ovunque. E che a febbraio aveva previsto lo scudetto. Attenzione alle previsioni di Ivanovic: dopo aver concesso solo sette secondi, all’esordio contro Venezia, a Taylor, aveva detto che lo avrebbe utilizzato di più. Non sappiamo se, nel segreto dello spogliatoio, avesse previsto anche i 19 punti di gara-tre del piccolo Brandon. Nel dubbio, un consiglio sui numeri da giocare su qualsiasi ruota, glieli chiederemo volentieri.

"Buonasera e grazie mille", dice Dusko in italiano. Poi, vira verso l’inglese (anche se l’italiano lo capisce benissimo), ringrazia tutti, dallo staff tecnico a quello medico ai giocatori.

Occhiali scuri per tutti o quasi: Cordinier arringa la folla: "Volete lo scudetto? I campioni siamo noi". Già, i campioni, Toko Shengelia viene accolto al coro di "mvp, mvp". E al coro, Toko, risponde con un coro: "Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi". I tifosi impazziscono di gioia, ma il bello deve ancora venire.

Abbiamo detto che Nicola Akele è stata una piacevole sorpresa nei playoff? Bene, anche con le parole, non se la cava male. "Siete carichi – chiede l’azzurro –? Sì? E allora l’anno prossimo rifacciamolo". Delirio totale. Passano uno dopo l’altro. Per ultimo, noblesse oblige, il capitano, Marco Belinelli, che stringe la coppa. "L’abbiamo riportata a Bologna".

Toko si tocca il cuore, Hackett ringrazia tutti, Pajola si diverte, così come Diouf. E non viene dimenticato nemmeno Achille Polonara. Non c’è la sua maglia, ma il coro, per lui, quello sì.

Partono le note dei Queen e di "We are the champions". Festa, delirio. La squadra ride e festeggia. Lo farà fino a tarda notte nella Bottega di Franco, tradizionale ritrovo bianconero. Ci sarà tempo per parlare di futuro. Ora è solo il tempo per fare festa. E per sostenere Achille Polonara. Uno di noi, ovviamente.