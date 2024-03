Virtus, ecco il palasport. Apertura solo nel 2026

Cambio di residenza per il nuovo palasport. Dalle fondamenta dell’ex padiglione 35 ci si sposta in Piazza Costituzione dove la struttura avrà anche il compito di essere un vero biglietto da visita per tutto il distretto fieristico di Bologna, essendo posizionata proprio al suo ingresso. Rispetto a quanto è descritto un anno fa a Palazzo d’Accursio, quando il sindaco Matteo Lepore presentò le intenzioni del Comune sulla realizzazione del nuovo impianto, le novità non finiscono qui. Intanto l’esecuzione subisce uno slittamento di circa un anno con i cancelli che apriranno solo nell’autunno del 2026, ma questo ritardo viene compensato da un aumento della capienza che passa dai circa 10mila posti comunicati nel 2023 agli oltre 12mila che sono previsti nel nuovo impianto, e poi non c’è più la commistione tra pubblico e privato, per cui tutto sarà in capo alla Fiera di Bologna e non ci saranno nuove società di gestione.

L’autore del progetto resta comunque l’architetto Mario Cucinella, così come non cambia la duttilità della struttura che ospiterà anche eventi non sportivi come l’Eima, l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio, che si terrà a novembre del 2026 e che storicamente richiama visitatori da ogni parte del mondo. I tempi sono, quindi, molto stretti e il trasloco costringerà la Virtus a disputare le proprie gare interne nell’arena provvisoria che è allestita all’interno del paglione 37 anche nella stagione sportiva 2025/26. "Con il club siamo d’accordo – spiega l’amministratore delegato della Fiera Antonio Bruzzone -. Il posizionamento in piazza Costituzione è più prestigioso. Il recupero di Palazzo Affari poteva essere molto lungo e avremmo avuto un palazzo-rudere come ingresso della Fiera, quindi abbiamo deciso di utilizzare questa operazione per risolvere cinque temi contemporaneamente: l’ingresso della Fiera, la polifunzionalità, raggiungere i 140mila metri quadrati netti espositivi chiesti da Eima, il posizionamento al piano di sopra di un centro convegnistico vicino con il palazzo del Congressi, la realizzazione del centro direzionale unico. Ce la faremo". In realtà quello che preme di più alla Virtus è che il progetto prenda finalmente vita. A maggio i vertici del club incontreranno quelli dell’Eurolega e l’obiettivo è quello di strappare una licenza che consenta alla squadra bianconera di partecipare per più anni alla prima competizione continentale. I risultati e la presenza del pubblico, la media degli spettatori in Fiera supera abbondantemente le 8mila unità, sono a favore della V nera ma c’è da risolvere il nodo dell’impianto.

Per il terzo anno di seguito la società del presidente Zanetti presenta un disegno diverso e a questo punto passare dalle parole ai fatti sarebbe l’ultimo tassello che manca per comporre questo mosaico. Tra l’altro, pur avendo dichiarato nei mesi scorsi che non avrebbe fatto della società di gestione, è già stata comunicata la volontà di Zanetti di sponsorizzare con il marchio Segafredo la nuova struttura anche per tempi medio/lunghi che superano i 10 anni.

Massimo Selleri