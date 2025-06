Virtus, la festa in Comune: torta bianconera e un’unica dedica: “Al nostro fratello Achi”

Bologna, 19 giugno 2025 – Per Achille. Dopo la festa all’Arcoveggio, il pullman, gli abbracci e il meritato saluto condiviso assieme alle migliaia di tifosi in giro per la città, una nutrita delegazione virtussina si è presentata questa mattina a Palazzo d’Accursio ricevuta dal sindaco Lepore, dall’assessora Li Calzi e dall’assessora regionale allo Sport Roberta Frisoni, a celebrare la V nera campione d’Italia.

Un titolo voluto, sudato, cercato a tutti i costi, negli ultimi giorni diventato un obbligo, anzi una promessa: quella di vincerlo e dedicarlo tutto ad Achille Polonara, che ieri ha avuto modo di stringerlo, coccolarselo, direttamente dalla sua camera di ospedale, dove ha cominciato le cure contro la leucemia mieloide.

C’erano Shengelia, Pajola e Belinelli, ieri di persona a consegnarglielo, e Toko non è mancato neppure oggi, forse per l’ultimo saluto alla piazza, che negli ultimi tre anni ha avuto modo di apprezzare un campione, con la c maiuscola.

Ma i primi ad entrare in Sala Farnese sono stati il patron Massimo Zanetti, il dg Paolo Ronci e Dusko Ivanovic, il coach del 17°scudetto, subentrato di lusso che con l’esperienza dei grandi ha regalato alla Bologna bianconera un altro titolo tutto da gustare, con umiltà, grinta e soprattutto tanto lavoro.

“Ringrazio il sindaco e tutti i cittadini di Bologna, una città con una passione sconfinata per il basket – così esordisce patron Zanetti, elogiando lo spirito di Basket City e la Virtus campione, proseguendo poi con i ringraziamenti -. E poi ovviamente i nostri tifosi, tutte le persone che amano la nostra squadra. Lepore è un sindaco davvero fortunato, Bologna in questa stagione ha vissuto momenti indimenticabili, con il Tour de France prima e con il calcio poi, grazie alla vittoria della Coppa Italia. Fosse salita in serie A anche la Fortitudo, sarebbe stata l’annata perfetta: purtroppo non ce l’ha fatta, speriamo possa riuscirci l’anno prossimo”.

“Il futuro? – aggiunge - Posso promettere solo di fare un'altra squadra molto competitiva, assieme al nostro coach: sarà lui l'arbitro delle scelte dei giocatori. Vogliamo seguire una linea giovane, ma forte, perché avremo 30 partite di campionato e 38 di Eurolega, una competizione che personalmente amo, anche molto di più dell’Nba, lì i giocatori sembrano un po' i vecchi Globetrotters…”.

E poi un ultimo arrivederci a Shengelia, che Zanetti, come promesso già più volte, andrà a trovare in Catalogna quando sarà di passaggio. “Ringrazio il mitico Toko, che ci lascia, però lui sa che è nel mio cuore. Gli ho detto che quando passerò per Barcellona andrò a casa sua a mangiare una bella paella (ride, ndr)”.

Le parole di Ronci sono invece tutte per Polonara e la sua battaglia, quella più importante di tutte. “Abbiamo vissuto momenti bellissimi di gioia e di felicità con i nostri tifosi, e ci auguriamo che tutta questa energia positiva adesso accompagni nostro fratello Achille, che si sta preparando per una battaglia grande e forte. Vogliamo che tutta questa positività vada verso di lui: continuiamo a stargli vicino”.

Come farà anche il suo compagno e amico Toko Shengelia, che ringrazia anche la Virtus e il suo popolo, chiudendo un triennio ricco di successi. “Stiamo mandando un sacco di energia positiva e un sacco di coraggio a nostro fratello Achille. Non avrei potuto scrivere epilogo migliore a Bologna dopo questi tre anni assieme. E questo non sarebbe potuto succedere senza il lavoro di coach Ivanovic: è venuto qui e ci ha cambiato la mentalità. Non è stato facile, ma alla fine tutti i nostri sforzi sono stati premiati. Ringrazio il presidente e la società: alla cena di Natale ci avevano chiesto la Coppa Italia, non l’abbiamo portata a casa alla fine, ma spero che lo Scudetto sia andato bene comunque…”.

L’ultima parola a Dusko: un discorso che mixa italiano, spagnolo e inglese, ma carichissimo di significato. “Questa città è speciale, è la città del basket. Il lavoro di squadra rende possibili i sogni, questi ragazzi ci sono riusciti, combattendo e divertendosi. Ora dobbiamo tornare a farlo, per e assieme ad Achille”.

In chiusura l’attesissimo taglio della torta, rigorosamente a tinte bianconere, ad opera di Lepore, Zanetti e Ivanovic, prima dell’ennesimo brindisi a festeggiare una stagione storica e vincente.