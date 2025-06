Virtus, la grande festa e la sfida di Polonara: “Pronto ad affrontare questa malattia”

Bologna, 18 giugno 2025 – La Virtus Bologna festeggia il 17esimo scudetto nel giardino della sua casa in via dell’Arcoveggio. I giocatori e lo staff salgono uno alla volta sul pullman scoperto della squadra, ‘scortati’ dai cori di centinaia di tifosi. Sulle note di ‘We are the Champions’ dei Queen, capitan Marco Belinelli alza al cielo il trofeo: "Finalmente l'abbiamo riportata a Bologna".

Scudetto Virtus, la festa sul pullman scoperto alla Porelli (Foto Schicchi)

A precedere il capitano è l'invito di Nicola Akele: "Rifacciamolo anche il prossimo anno", urla dal pullman. Tra Cordinier e Taylor che si cimentano con l’italiano, arriva il lancio dei cori di Toko Shengelia, l’mvp della squadra: "Grazie per il vostro amore incondizionato, finalmente vi abbiamo dato ciò che vi meritate: siamo noi i campioni dell’Italia”, afferma Toko.

Anche Daniel Hackett ringrazia il popolo virtussino: "Grazie per questa cavalcata non abbiamo mai smesso di sentire il vostro supporto”, dice.

Il momento più emozionante è senz’altro quando lo speaker ha annunciato il numero 33, quello di Achille Polonara, dopo che nel pomeriggio una delegazione della squadra ha consegnato la coppa ad Achi all’ospedale Sant’Orsola, dove il campione ha iniziato le cure contro la leucemia mieloide. Il primo a salire sul palco, però, è coach Dusko Ivanovic: "Grazie per tutto questo, ma soprattutto un ringraziamento per il fondamentale supporto di voi tifosi”, ringrazia l’allenatore.

Il post di Polonara dall’ospedale

"Ciao ragazzi, vorrei inizialmente scusarmi per non essere riuscito a rispondere a tutti i messaggi e chiamate di questi giorni. Sono stati, sono e saranno giorni difficili per vari motivi. La notizia della malattia, la paura, il pensiero di dover stare lontano dai miei figli per un lungo periodo, ma nonostante tutto cerco di guardare le cose in maniera positiva”.

Inizia così il post su Instagram di Achi Polonara, il guerriero a cui è stato consegnato lo scudetto dai compagni di squadra che lottano insieme a lui.

"Vorrei anche solo per un secondo abbracciare o salutare un sacco di persone – continua il numero 33 delle Vnere – , ma in questa situazione non mi è possibile! Vorrei festeggiare il mio primo scudetto italiano che i miei compagni e lo staff mi hanno regalato giocando una Finale straordinaria, ma purtroppo non si può. Se posso permettervi di darvi un consiglio: apprezzate quello che avete perché vi assicuro che non so che farei per stare con la mia famiglia, con i miei amici, per fare una passeggiata e tante altre semplici cose che sembrano scontate ma che sono momenti preziosi! Campioni d’Italia 2025. Ora ci sarà la sfida più tosta, più impegnativa ma sono sempre stato un ragazzo competitivo e sono pronto ad affrontare questa malattia! Un abbraccio Achi”.