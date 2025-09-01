Virtus, la dolce attesa. Mancano solo gli azzurri

Nel segno della tradizione, del rinnovamento profondo del roster, ma anche con l’ambizione di rimanere competitiva sia in campo nazionale, dove c’è da difendere lo scudetto, che in Eurolega, dove si punta a fare bene. L’ufficializzazione dell’arrivo dell’ultimo tassello mancante, il centro Aliou Diarra, completa la rosa della Virtus che il direttore generale Paolo Ronci ha assemblato insieme a coach Dusko Ivanovic. Con la firma, contratto biennale, del ventitreenne maliano Diarra, la V Nera è fatta e finita ed è ovvio che cresce la curiosità di vedere all’opera vecchi e nuovi beniamini bianconeri. Per Diarra, giocatore dalla grande potenzialità fisica e difensiva ma anche dai discreti numeri in attacco, ci vorrà ancora qualche giorno, prima di vederlo a disposizione di Ivanovic, per il resto della squadra, nazionali a parte, il primo appuntamento sarà tra due giorni, mercoledì pomeriggio ad Asolo a chiusura del ritiro che la squadra sta svolgendo nella cittadina trevigiana, con l’amichevole con Verona, ambiziosa formazione di serie A2.

Nonostante la firma di Diarra, al gruppo bianconero resta aggregato per questo precampionato ancora David McCormack, il lungo ex Olimpia Milano e Alba Berlino. Lavoro ancora differenziato per Carsen Edwards per il quale non si vuol forzare i tempi, dando al capocannoniere dell’ultima Eurolega il tempo necessario per una ripresa dell’attività graduale. La speranza è di riavere Edwards in gruppo dalla prossima settimana e magari a disposizione per uno scampolo di partita per il 13 settembre quando al PalaDozza, nella prima dei bianconeri davanti ai propri tifosi, arriverà sotto le Due Torri il Bayern di Monaco, proprio l’ex squadra dell’esterno americano.

All’appello mancano ovviamente i nazionali, con Alessandro Pajola, Nicola Akele, Momo Diouf e Saliou Niang che si stanno facendo onore nel girone eliminatorio degli europei in corso a Cipro, ma il resto della squadra sta sfruttando questi giorni di raduno per conoscersi e migliorare la propria conoscenza dentro e fuori dal parquet. Gruppo che a conti fatti è stato profondamente cambiato e rinnovato, con alcune importanti certezze, ma con tanti giocatori in rampa di lancio a conferma di come in Virtus si sia guardato al presente, ma si sia pensato anche al futuro. Da questa mattina dalle 10 infine riparte la campagna abbonamenti "Per quella V cucita sopra al cuore" sia sul circuito Vivaticket che in sede in Virtus, in via dell’Arcoveggio. I tifosi bianconeri potranno sottoscrivere la propria tessera stagionale sia per i confronti in programma al PalaDozza che per quelli previsti, da dicembre in poi, alla Virtus Arena.