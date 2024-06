Virtus La stagione decolla all’Unipol Arena

La Virtus inizierà la stagione all’Unipol Arena e ci resterà per i primi due mesi. Come al solito la Fiera di Bologna nelle prime settimane autunnali ha un calendario pieno zeppo di eventi che rendono praticamente impossibile la convivenza degli impegni sportivi della Segafredo tra campionato ed Eurolega.

Quest’anno la campagna abbonamenti del club bianconero inizierà a metà luglio e, vista anche l’esperienza dell’estate scorsa, pensare di dividerla in due momenti, bloccandola a quota 4.500 abbonamenti sottoscritti fino a quando la squadra gioca al PalaDozza, diventa una ipotesi improponibile. Trasferirsi nell’impianto di Casalecchio di Reno consente, invece, di non mettere nessun blocco preventivo e, in linea teorica, di arrivare almeno a quota 8mila. In realtà bisognerebbe usare un minimo di prudenza quando si parla di questo momentaneo trasloco dato che l’incontro tra chi gestisce l’impianto e il ceo bianconero Luca Baraldi è fissato per la giornata di domani, ma a questa riunione dovrebbe essere presente anche il socio di minoranza della Virtus Carlo Gherardi, a dimostrazione di quanto l’imprenditore bolognese sia sempre più coinvolto nella gestione della società sportiva.

Restando ai primi impegni della V nera per la prossima stagione, la formazione al momento allenata da Luca Banchi all’Unipol Arena potrebbe giocarci anche la Supercoppa con la Lega Basket di serie A che vorrebbe disputare lì la competizione che mette in palio il primo trofeo dell’annata sportiva. Il tutto nella speranza che la modernità della struttura e la sua centralità possano favorire una buona cornice di pubblico. I tifosi, in ogni caso, ringraziano per il trasloco dato che i lavori in via Riva di Reno per la realizzazione del tram rendono praticamente impossibile il parcheggio.

Nel frattempo i tre bianconeri che hanno partecipato ai raduni di Folgaria e di Trento con la nazionale azzurra faranno parte della squadra che cercherà di portare l’Italia alle Olimpiadi nel torneo che si disputerà a Porto Rico dal 2 al 7 luglio. La concorrenza è agguerritissima e la strada è tutta in salita dato che Simone Fontecchio non farà parte del gruppo. Bisogna sperare nell’exploit di qualcuno e per quello che si è visto domenica, nell’amichevole contro la Georgia di Toko Shengelia, questo singolare extracontributo potrebbe arrivare da Achille Polonara.

Il lungo anconetano ha segnato 12 punti ma è apparso subito chiaro come il suo sia lo spirito di voglia archiviare una stagione non facile visto il problema fisico che lo ha fermato negli ultimi mesi del 2023 e l’ennesima finale scudetto persa. Per il resto Alessandro Pajola si è ancora una volta distinto per la sua abnegazione difensiva, mentre Awudu Abass ha fatto vedere di essere fisicamente pronto. Trapani continua ad alzare la posta nella speranza di convincere l’ala lariana a trasferirsi in Sicilia, ma il giocatore è intenzionato a scegliere dove andare a giocare una volta che si è concluso il torneo preolimpico.