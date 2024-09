Virtus, primo test verità contro Pesaro. Squadra già al completo per coach Banchi

Primo test amichevole per la Virtus. Questo pomeriggio (ore 17) alla palestra Porelli si disputerà uno scrimmage contro Pesaro rigorosamente a porte chiuse. Se si escludono Andejs Grazulis e Devontae Cacok, ancora alle prese con le rispettive riabilitazioni, Luca Banchi avrà a disposizione la formazione al completo tenendo presente che Isaia Cordinier, ormai non così più tanto fresco di argento olimpico con la Francia, si è unito al gruppo solo nella giornata di martedì. I marchigiani sono retrocessi dalla serie A alla A2 al termine della passata stagione e ora sono a caccia di un immediato riscatto, tenendo presente che non sono poche le formazioni che puntano alla promozione al massimo campionato e che i posti a disposizioni sono solo due. Normalmente di questi primi impegni si dice che servono soprattutto per spezzare il ritmo delle prime settimane di preparazione e per slegare le gambe, ma in questo caso le cose sono un po’ diverse. L’unico giocatore che da metà luglio in poi è stato impegnato con la sua nazionale è stato proprio Cordinier, mentre tutti gli altri hanno avuto la possibilità di fermarsi e di sistemare anche quei piccoli acciacchi che si accumulano durante l’anno.

La Virtus si presenta, quindi, tirata a lucido per questo impegno e con la voglia di trovare quella chimica che rende più o meno vincenti le stagioni. La squadra ha parecchio talento offensivo con gli arrivi di Rayjon Tucker e Will Clyburn che vanno ad aggiungersi alla conferma dell’inossidabile capitano Marco Belinelli, e con Daniel Hackett hanno anche il fosforo per gestire così tanti tiratori. Anche dal punto di vista delle ali con l’arrivo di Nicola Akele a supporto della coppia formata da Toko Shengelia e da Achille Polonara c’è un maggior equilibrio e una maggiore versatilità nel gestire il doppio impegno tra campionato ed Eurolega, mentre il settore dei centri è tutto da scoprire sapendo che la sua versione sarà giudicabile solo quando vi sarà il completo recupero di Cacok.

Nel vedere la sua squadra in azione oggi coach Banchi avrà la possibilità di fare una prima sintesi del cammino della sua squadra. Il campo prima e il mercato poi hanno portato ad inserire 7 elementi nuovi di cui solo uno ha giocato nel primo campionato continentale. Gli altri dovranno fare una vera e proprio ‘full immersion’ dato che tra gli obiettivi del club c’è anche quello di partecipare ai playoff europei. E’ una vera sfida dato che il livello si è alzato sia tra le formazioni dell’Eurolega sia tra quelle della lega italiana. Anche l’anno scorso, però, si pensava che la squadra non avrebbe tagliato i traguardi che poi ha raggiunto e se vi è riuscita una buona parte del merito va al suo pubblico. Ma, oggi, la capienza della palestra Porelli impone che oggi le porte restino chiuse.

Massimo Selleri