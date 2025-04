Virtus Tennis, 100 anni di racchette bianconere

In alto stat Virtus, lassù, nell’olimpo dei grandissimi del tennis, e non solo. Cent’anni e non sentirli per nulla, anzi, nella Clubhouse di via Galimberti l’aria è di quelle più fresche, come i ricordi e le foto di un secolo che scorrono vivaci sullo schermo nella sala dove ieri è stato presentato il volume ‘Virtus Tennis 100, un secolo di racchette bianconere, storie di un circolo vissuto e vincente’, scritto a quattro mani da Alberto Bortolotti e Marcello Maccaferri e che ripercorre le origini di uno dei circoli tra i più prestigiosi d’Italia.

Dal 1925 ad oggi, la storia è qui, nel paradiso sportivo che scorre accanto a via Valeriani, tra tornei di fama internazionale e tutti i protagonisti che ne hanno fatto la storia. Da Vanni Canepale a Nicola Pietrangeli, da Raffaella Reggi ad Adriano Panatta, fino a Paolo Bertolucci, Omar Camporese, Paolo Canè, Lorenzo Musetti e Tathiana Garbin, e tantissimi altri campioni e campionesse che hanno calcato la fine terra rossa ai piedi del colle di San Luca, prima di portare il tennis italiano in cima al mondo.

Giovanni Poggi