Virtus, Zanetti rassicura i tifosi e rilancia: "Dalla Segafredo arrivano 6 milioni di euro"

"Quando venderemo la Virtus io e Gherardi chiederemo una cifra spropositata". A parlare è il presidente della V nera Massimo Zanetti che, durante la presentazione della squadra, avvenuta ieri durante la manifestazione Farete in Fiera, chiarisce anche i dettagli di una estate dove diverse voci davano la società sul punto di essere venduta ad un fondo statunitense di matrice israeliana. "Io sono il presidente di questo club e non ho visto un israeliano, non ho fatto nessuna trattativa e non ho visto proposte scritte – spiega Zanetti –. Solo il procuratore di Sasha Djordjevic ha parlato con il nostro ceo Luca Baraldi di questa possibilità. Probabilmente il procuratore sperava che, facendo questa cosa, Djordjevic tornasse a fare l’allenatore qua. Sono andati a pranzo tra di loro due, ma a me non interessa di quel che fa Baraldi, conta quello che faccio io che sono il presidente. Se un procuratore va in giro a fare proposte e dir cose, non è che dobbiamo prenderle per buone. Chiunque può andare in giro a dire sciocchezze. In quanto socio di minoranza Gherardi è stato coinvolto e ha detto che assolutamente non ne voleva sapere".

Nell’immediato il numero uno bianconero chiude la strada anche ad eventuali nuovi soci, pur ribadendo che anche lui prima o poi cederà il testimone. "Io devo mantenere il 55% della proprietà perché voglio dare sicurezza alla Virtus, anche per non dissolvere tutto quello che abbiamo fatto in questi otto anni – sottolinea –. Noi cerchiamo sponsor, e non è che risolvi le cose con contratti da 100mila euro. Comunque ne abbiamo e sono bravi tutti. Io andrò avanti, come minimo finché non vien fatto il palazzetto, poi vediamo, che non mi prenda un acciacco o non finisco i soldi. Per questo ho deciso di coinvolgere un imprenditore come Carlo Gherardi che comunque non è il nostro vicepresidente della società e che resterà socio di minoranza. Per ora andiamo avanti io e lui".

I lavori della nuova Arena in Fiera dovrebbero partire entro la fine del mese e concludersi nel 2026, mentre sul tema di quanto la Segafredo ha fatto si può dire che abbia investito qualcosa come 10milioni di euro ogni anno e la cifra è probabilmente in difetto. Da qui è scattato un campanello di allarme, quando l’azienda leader nella produzione del caffè ha comunicato che non avrebbe più sponsorizzato il club. "La Segafredo, che io rappresento e di cui ho il 50% e sono presidente, darà 6 milioni di euro. Quanti sponsor a Bologna tirano fuori 6 milioni? Neanche uno. E’ una signora sponsorizzazione – conclude Zanetti –. Proprio perché non sono eterno e non posso rilanciare alla mia età, ho ceduto il 50% della parte industriale. Se guardate Milano è sicuramente Armani, ma è un patchwork di marche e marchette e cambia sponsor in continuazione sulla maglia. E nessuno fa uno scandalo, a Bologna dici solo che verrà un altro sponsor ed è una tragedia. Se avessi anch’io tanti sponsor che mi danno soldini, farei anch’io il patchwork". L’ultima riflessione è sulla squadra. "La trovo forte come quella dell’anno passato, ma più giovane. I nostri obiettivi sono i playoff di Eurolega e la Coppa Italia".

Massimo Selleri