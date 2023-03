Virus a Bologna, il Covid continua a circolare ma l’influenza fa marcia indietro

Covid e influenza: l'andamento a Bologna

Bologna, 18 marzo 2023 – Crescono i contagi Covid. Nella settimana dal 6 al 13 marzo si sono registrati 424 nuovi casi tra i residenti nel territorio dell’Azienda Usl, mentre erano 405 nei sette giorni precedenti. "L’aumento è contenuto e non rappresenta una situazione di rischio – ammette Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di sanità pubblica – anche se questi numeri dimostrano che il virus sta circolando. Ma possiamo dire che è un virus di transizione che non impatta più di tanto né sulla popolazione né sugli ospedali". Giornata mondiale del sonno 2023, i segreti dell'esperto per dormire bene Il tasso di incidenza è pari a 48 casi ogni 100mila abitanti e la media è di circa 61 casi giornalieri. Tuttavia, dal 6 al 13 il tasso è continuato a salire, seppure in modo contenuto, registrando un aumento pari al 4,7% rispetto alla settimana precedente. Passiamo in rassegna l’analisi dei tassi di incidenza per età: l’aumento non ha coinvolto le fasce dai 6 ai 19 anni e dai 75 anni e oltre. Il tasso di incidenza più alto continua a registrarsi tra le persone con 85 anni e più con circa 104 casi per 100mila, anche se è diminuito del 19,6%...