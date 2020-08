Cesare Sughi Semplice, diretto, senzaghirigori e proclami, senza anatemi per i giovani né allarmi per gli anziani, senza slogan che andrà tutto bene e senza polemiche: lo scrittore ritrae la fatica, è la parola, a cui siamo chiamati nel momento del morbo, sottolinea quanto sia facile distrarsi, tossire addosso al vicino, perdere il necessario controllo. E’ il principio della responsabilità, che trasforma il...

Semplice, diretto, senzaghirigori e proclami, senza anatemi per i giovani né allarmi per gli anziani, senza slogan che andrà tutto bene e senza polemiche: lo scrittore ritrae la fatica, è la parola, a cui siamo chiamati nel momento del morbo, sottolinea quanto sia facile distrarsi, tossire addosso al vicino, perdere il necessario controllo. E’ il principio della responsabilità, che trasforma il Coronavirus in una lotta quotidiana a cui è impossibile sottrarsi. Viviamo un tempo fermo in cui le poche prospettive che avevamo finora, fosse pure il confinamento, non ci sono più. Annaspiamo in attesa del peggio. Ci scontriamo, anche in Emilia-Romagna, sulla chiusura (tardiva, tardivissima) delle discoteche, e ansimiamo storditi quando si tratta di mettere qualche punto fermo alla ripresa delle scuole. Attenti, doppio problema questo, per Bologna, dove è in gioco il futuro dell’Alma Mater e del suo ruolo nel richiamo in città di ragazzi da tutta Italia e dall’estero. E intanto continuiamo a perderci fra le bellezze della didattica digitale e i fastidi imposti dalla mascherina. Ma c’è ancora dell’altro. Nella Bologna del Dottor Balanzone si fa strada il ‘benaltrismo’, il parlare d’altro. Provate ad azzardare che è troppo presto per riammettere la gente negli stadi. Vi sentirete ribattere che il problema è ben altro, per esempio le spiagge tenute allegramente aperte. O fate notare che gli assembramenti possono essere fatali, e vi sarà risposto che allora perché nel meridione si vedono bar affollati? Tutto è buono, per scalzare qualsiasi regola di comportamento, per minare la certezza che il virus c’è e sta ancora colpendo. La soluzione si allontana ancora. Soluzione, cioè quale? La prudenza, il buon senso, la pazienza, doti sconosciute o irrise nella società dell’oggi continuo. Si lamenta la violazione delle libertà, si ignora il macello compiuto in Brasile e negli Stati Uniti, si denunciano complotti e sfruttamento dei morti. Facciamo almeno quello che si fa quando si teme un temporale: portare con sé l’ombrello, e tanto meglio se non servirà.