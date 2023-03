Virus, quasi 5mila vittime Camminata a San Luca "Per non dimenticare"

Una camminata lungo il portico di San Luca per non dimenticare i quasi cinquemila bolognesi che hanno perso la vita a causa del Covid. L’iniziativa si svolgerà sabato prossimo in occasione della giornata nazionale dedicata alle vittime della pandemia. Dopo aver riempito lo scorso anno piazza Maggiore con i nomi delle persone decedute a Bologna, quest’anno le targhe saranno disposte con i nomi in ordine alfabetico e l’anno di nascita, da porta Saragozza fino alla basilica di San Luca. La giornata, inizierà alle 10, con i saluti delle istituzioni e delle forze dell’ordine nel giardino di San Francesco in via Saragozza, prima di avviarsi insieme sotto ai portici verso il Colle della Guardia. Alle 18, nel cortile della Basilica di un momento di preghiera con le voci di parenti, operatori sanitari, rappresentanti della società civile e delle diverse confessioni religiose, tra questi anche Don Matteo Cella curato a Nembro (Bergamo) durante il Covid. Terminerà il momento Carlo Maver che con il suo bandoneon suonerà un brano dedicato a chi ci ha lasciato salendo al cielo.

La giornata si concluderà alle 22, per permettere ai partecipanti di scendere dal colle con i propri passi illuminati dai lumini. Tra gli interventi previsti nella giornata quelli del sindaco Matteo Lepore, dell’arcivescovo Matteo Zuppi, di Yassine Lafram presidente dell’Unione Comunità Islamiche Italiane e di Stefano Bicocchi, in arte Vito. La camminata è organizzata dalla Croce rossa, dalle associazioni di volontariato e Cefa onlus, e la partecipazione di Ageop, Agesci, A.N.A Sezione Gruppo Alpini Bologna, Amaci, Anglad, Anpas, Ant, Ass. Mario Campanacci, BimboTu, Catis, Centro San Domenico, Comunità di Sant’Egidio, Cucine Popolari, Fanep, Fondazione Policlinico Sant’Orsola, Piazza Grande, Piccoli Grandi Cuori. L’evento è patrocinato da Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana, Comune di Bologna, Ausl di Bologna, Ordine dei Farmacisti, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Ordine delle Ostetriche, Ordine delle Professioni Infermieristiche, Ordine dei tecnici sanitari di Radiologia medica e Ordine delle Professioni tecniche, della prevenzione e della riabilitazione di Bologna.

Relativamente alla situazione Covid, il direttore generale dell’Ausl, Paolo Bordon ha sottolineato che "quella che stiamo vivendo è ormai la fase endemica della malattia. All’interno dei nostri ospedali ci sono circa 40 malati di Covid nelle bolle e nelle terapie intensive non mi risultano pazienti – aggiunge – quindi siamo in una situazione completamente diversa rispetto agli anni scorsi. Ma dobbiamo abituarci al fatto che periodicamente ci possano essere delle impennate legate o a varianti o alla circolazione della gente. Ma questo è ormai normale e acquisito sia nella nostra organizzazione sia sul fronte dei cittadini".

Monica Raschi