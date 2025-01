Virus respiratorio dei neonati: "Con il vaccino crollo dei ricoveri: dieci contro i soliti ottanta"

Nella Pediatria di urgenza del Sant’Orsola, in questo periodo dell’anno, generalmente erano ricoverati circa 80 bambini sotto l’anno di vita, a causa del virus respiratorio sinciziale (Vrs), quest’anno sono appena dieci. É il professor Marcello Lanari, direttore della Pediatria del Policlinico a spiegare questa ottima notizia: "In questo momento dell’anno, nella Pediatria d’urgenza, ci già stati circa 80 ricoveri per virus respiratorio sinciziale in bambini che, prevalentemente, sono sotto l’anno di età, alcuni sotto i sei mesi. Quest’anno, con l’avvio della profilassi con questo nuovo anticorpo monoclonale, abbiamo avuto una decina di ricoveri e basta. Un risultato molto positivo, per due ragioni".

Il professore chiarisce quali sono queste ragioni: "I genitori hanno aderito in modo massiccio a questa profilassi, la seconda non è solo il basso numero di ricoveri, ma si tratta di bambini un pochino più grandi che non hanno beneficiato della immunizzazione. Ne abbiamo avuto solo due, piccolini, di due-tre mesi di vita, ricoverati nonostante la profilassi ma erano due casi particolari. Uno aveva anche il Covid, quindi non sappiamo il reale motivo del ricovero e l’altro con la fibrosi cistica, quindi con una patologia di base polmonare sottostante, molto importante. Quindi parlando in termini concreti, la profilassi quando viene fatta funziona, eccome".

La normativa regionale sulla profilassi contro il Vrs prevedeva che si iniziasse con il mese di ottobre, in realtà la chiamata è arrivata a fine ottobre, quindi sono stati chiamati i bimbi nati in ottobre e poi anche quelli di settembre, come spiega Lanari: "Bisogna dire che per i nati in novembre, quindi con i genitori informati già nel punto nascita hanno aderito praticamente nella totalità dei casi, diciamo almeno il 90 per cento, quelli di ottobre un po’ meno e quelli nati in settembre solo il 50 per cento. Questo perché l’informazione fornita immediatamente è strategica, quindi per la prossima stagione epidemica bisognerà essere molto attenti a come informare le famiglie".

La profilassi è consigliata, ma non obbligatoria, ma la strategia è quella di somministrarla a tutti i nati e non solo quelli che appartengono a categorie a rischio.

Il professor Lanari spiega poi la differenza tra vaccino e profilassi: "Con il vaccino vengono immessi nell’organismo antigeni, sostanze che stimolano la risposta immunitaria dell’individuo. Con la profilassi, invece, l’anticorpo monoclonale serve a frapporsi tra il virus respiratorio sinciziale e l’epitelio respiratorio, quindi viene bloccato il circolo del virus: c’è l’effetto barriera".