Visconti o Fellini? Storia di due capolavori

Visconti o Fellini? No, questo libro non è una gara, anche se tutto parte da ’Il Gattopardo’ e ’Otto e ½’, due film italiani che hanno in comune tante cose (anche se i loro autori non erano amici) a partire dall’anno di lavorazione, il 1963. Sessant’anni dopo Francesco Piccolo in ’La bella confusione’ (che presenta oggi alle 18 con Gian Luca Farinelli alla biblitoeca Renzo Renzi della Cineteca) prende a prestito dalla storia due registi cult, cast stellari e li fonde in un’unica storia, che è storia d’Italia, costruita attraverso tanta ricerca negli archivi. Cominciando da una chiacchierata con Claudia Cardinale, che in quell’anno si spostava da un set all’altro.

Francesco Piccolo, in copertina del suo libro una splendida Claudia Cardinale. Perché poi è da lei che parte tutto.

"Questo libro esiste perché io ho incontrato Claudia Cardinale a Sanremo. Io facevo l’autore, lei era ospite e in una chiacchierata mi ha raccontato questa storia e anche la storia dei suoi capelli, perché passando da un set all’altro doveva cambiare il colore dei capelli, quindi è stata anche una cosa faticosa. E soprattutto mi ha ricordato che Il Gattopardo e Otto e ½ sono perfettamente contemporanei, girati negli stessi mesi, da maggio a ottobre tutti e due e quindi ecco il punto di partenza per raccontare qualcosa che mi sembrava importante".

Claudia Cardinale le ha raccontato anche un po’ di aneddoti.

"Certo, ad esempio mi ha raccontato il naufragio con cui comincia il romanzo. Una domenica di pausa dalle riprese del Gattopardo, un gruppo di cui fa parte anche la Cardinale, fa un giro su una barca di pescatori per andare a mangiare a Mondello ma la barca affonda e quindi c’è una specie di salvataggio rocambolesco, per poi risalire verso la grandezza dei due capolavori".

Come si intrecciano i due film nel suo racconto che ha un cast stellare?

"È stato molto bello avere come personaggi Fellini e Visconti, Cardinale, Mastroianni, Flaiano, Suso Cecchi d’Amico, Sandra Milo, me li sono scelti bene. L’intreccio principale, che è quello di mio vero interesse, è sul piano della temporalità; poi c’è il fatto che due film perfettamente contemporanei sono due capolavori assoluti. Ed è anche il momento in cui il boom economico sta per finire e comincia anche la crisi del cinema, un momento speciale in cui per l’Italia, per la società, per la politica, per tutti, un film e un libro sono importanti, determinano delle cose".

Visconti e Fellini, grandi nemici?

"Si detestavano fin dal 1954 quando addirittura le persone delle loro troupe fecero una rissa al Festival di Venezia e non si sono parlati più per anni. Per i giornali dell’epoca fu un grande pettegolezzo da cavalcare".

Anche il pettegolezzo un tempo era più alto...

"Nel libro metto vari aneddoti leggeri, anche il pettegolezzo, perché credo che tutto entrasse nelle opere. Forse sbagliamo a giudicare il passato migliore del presente, difficile accorgersi di certe cose in qualsiasi presente, e del resto a quel tempo l’Italia non si accorse del valore epico di due film così".

Benedetta Cucci