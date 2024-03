‘Visioni del futuro’ al nuovo teatro Testoni

La terza sala, riportata a un uso pubblico e teatrale dopo i lavori di efficientamento energetico e di riqualificazione architettonica, sarà quella all’insegna del ‘pieno del vuoto’, come dicono i direttori artistici del festival ‘Visioni del fututo, visioni di teatro’, Andrea Buzzetti e Bruno Frabetti. Affermazione enigmatica con cui intendono parlare di un’accoglienza ancor più mirata per il pubblico, che troverà uno spazio vuoto per parlare e farsi ascoltare. Si tratta di una sala all’ultimo piano del Teatro Testoni in via Matteotti (da cui pare di toccare il Sacro Cuore con un dito), che c’è sempre stata, ma i vari interventi edilizi hanno riportato alla luce, sotto lo strato di linoleum, uno splendido pavimento di cementine variopinte. Proprio lì accanto c’è una terrazza, prima non agibile. Parte da quassù la nuova vita del teatro in Bolognina, dopo due anni di lavori e trasferimento in via Gorki, Sala Centofiori, che sta facendo il suo cammino per diventare un "polo culturale per l’infanzia", come sottolinea Cinzia Cazzoli della Regione, visto che proporrà tanti nuovi servizi. Il palcoscenico e gli spettacoli, però, sono il grande tesoro di questo piccolo mondo teatrale che proprio da oggi al 19 marzo riporta in città ‘Visioni di futuro, visioni di teatro… festival internazionale di arti performative e cultura per la prima infanzia’, con progetti performativi dall’Italia e dal mondo, per bimbi da zero ai sei anni.

"Un nuovo inizio, insomma. Una nuova pagina di Visioni, il libro che da vent’anni stiamo scrivendo insieme. Un libro nato per quelle bambine e quei bambini che non sanno leggere o che hanno appena iniziato a farlo e per cui ci sentiamo in dovere di continuare a scrivere", dicono i direttori artistici. Nel ricchissimo programma di questa edizione non solo tanti spettacoli, per un totale di 45 repliche, ma anche numerosi momenti di approfondimento - laboratori, conferenze, incontri, presentazioni - per operatrici e operatori, insegnanti, educatrici e educatori. Oggi alle 17,30 in scena ‘Povesti cu fire’ (Storie con i fili) della compagnia romena Teatrul Ion Creanga? e poi ‘Parlami terra’ della Compagnia TeatroViola di Roma, che ci porterà in un’avventura alla scoperta dei 4 elementi essenziali per la vita. Domani è la volta della danza con la compagnia spagnola Da.Te Danza che porta in scena Tu y yo (Tu e io), una celebrazione della diversità attraverso la danza, uno spettacolo che lavora sui limiti con cui convivono le persone trasformandoli in potenza creativa.

Benedetta Cucci