Visioni di futuro per l’infanzia

Da domani al 29 ottobre taglio del nastro per la ventesima edizione di ’Visioni di futuro, visioni di teatro...’, festival internazionale di arti per la prima infanzia a cura de La Baracca-Testoni Ragazzi. Non mancano laboratori per educatrici e insegnanti, conferenze, incontri, seminari e la mostra di illustrazioni ’Mapping Exhibition’in SalaBorsa. Fiore all’occhiello di questa edizione è la presenza della compagnia sudafricana Magnet Theatre, che mercoledì 25 ottobre alle 20.30 ad AtelierSi porterà in scena ’Stone Play’, spettacolo da 3 a 6 anni. Saltando da una pietra all’altra, esplorando il suono, il ritmo e il peso delle pietre, si racconta l’importanza della famiglia e dell’unità nella diversità.

Spazio anche al teatro-danza con ’Kleur+’, della compagnia olandese Dadodans, in scena il 22 ottobre alle 17 ad AtelierSi per la fascia 2-5 anni. Sul palco una ballerina vestita di bianco striscia, rotola e gira lasciandosi dietro tracce di pittura. La Baracca - Testoni Ragazzi presenterà una nuova produzione (da 1 a 3 anni), ’Circo Baracca’, il 29 ottobre alle 11 alla Sala Centofiori. Torna poi ’Abaco’ (il 21 e il 28) e ’Un camion rosso dei pompieri’ (il 22). Tante le compagnie ospiti, dall’Italia e dall’estero. Da non dimenticare la novità ’Andar per nidi’: gli operatori teatri potranno assistere a cinque produzioni all’interno dei nidi per l’infanzia. Programma sul sito testoniragazzi.it