Visioni di teatro e di futuro. Spettacoli e incontri per i bambini fino ai 6 anni

Un evento che offre al pubblico una selezione di produzioni artistiche nazionali e internazionali per la fascia d’età 0-6 anni, giunto alla 22esima edizione: è Visioni di futuro, visioni di teatro. Festival internazionale di arti performative e cultura per la prima infanzia in programma da domani al 17 marzo al Teatro Testoni Ragazzi. Promossa dalla Compagnia La Baracca, l’edizione 2025 di Visioni ospiterà otto compagnie italiane e 12 compagnie internazionali che porteranno in scena 21 spettacoli, dalla danza alla musica, dal teatro di figura al teatro d’ombre, cui si affiancano incontri, presentazioni e laboratori.

L’apertura spetta alla Compagnia Catalyst-Giangreco-Nardin di Firenze con Oh! Gli straordinari racconti di un grande libro bianco che fa giocare il pubblico trasformando un libro da oggetto e soggetto di scena. Sabato, ecco Storie quasi impossibili de La Baracca – Testoni Ragazzi. Una scatola misteriosa e la magia sono gli ingredienti di questo spettacolo che invita all’esercizio della curiosità. La Baracca sarà presente con le produzioni A un metro da te (l’incontro tra due anime solitarie che diventano una famiglia) e La pappa del Panda, l’ultima creazione di Roberto Frabetti (spettacolo di narrazione che pone al centro la parola). "Un appuntamento unico nel panorama italiano non solo perché interamente dedicato al teatro per i più piccoli, ma anche perché riesce a unire un pubblico ampio di famiglie, operatrici e operatori del settore, insegnanti, educatrici e educatori", hanno spiegato i direttori artistici Andrea Buzzetti e Bruno Frabetti alla presentazione di ieri mattina.

’Visioni’ ha alla sua base il desiderio di sperimentare e la volontà di fare ricerca artistica. "Verso un’unica direzione, il riconoscimento delle bambine e dei bambini come soggetti di diritto", hanno aggiunto Buzzetti e Frabetti, "cuore anche del progetto europeo che sostiene il festival: Babel The Art of Listening in Theatre for Young Audiences cofinanziato dall’Unione Europea". Nelle giornate del festival ci sarà poi la quinta edizione del Premio Valeria Frabetti dedicato alle personalità e alle istituzioni che promuovono le arti performative per la fascia d’età 0-3 anni.