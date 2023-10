Visita alle ville Davia e Ghisilieri

Ultimo appuntamento, domenica prossima al borgo di Colle Ameno, per il Festival narrativo del paesaggio nel distretto Reno Lavino Samoggia. Il cartellone di musica, teatro e letteratura legato all’escursionismo e ai cammini del bolognese si conclude nel complesso settecentesco di Sasso dove alle 17 prende il via la passeggiata con visita guidata alla scoperta dell’architettura settecentesca delle Ville Davia e Ghisilieri. Villa Davia, in particolare, è stata recentemente restaurata ed è oggi possibile visitarla e conoscere il passato del borgo, con anche la visita alla bellissima chiesina barocca di Sant’Antonio. La passeggiata si concluderà alle 18.30 con il concerto "Maria la Divina", omaggio a Maria Callas nel centenario della sua nascita, tenuto dal soprano Paola Matarrese e dal pianista Gian Marco Verdone. Informazioni e prenotazioni al sito festivalnarrativodelpaesaggio.it