Visita all’oasi nell’ex zuccherificio

‘Impronte e tracce alle vasche dell’ex zuccherificio di Crevalcore’: è il titolo dell’incontro in programma sabato alle 14.30 con ritrovo nei pressi dell’ingresso dell’oasi ecologica, in via Bandita. "Si tratta – spiegano gli organizzatori – di un’escursione invernale scandita dall’osservazione dell’avifauna svernante e dalla lettura delle tracce lasciate dai mammiferi lungo i sentieri e tra i boschi dell’area di riequilibrio ecologico". L’escursione è nell’ambito delle attività Giapp (Gestione integrata delle aree protette della pianura) – Natura di pianura. La visita è gratuita e dura circa due ore. Sono necessarie scarpe comode, sono consigliati vestiti con colori non sgargianti ed è utile portarsi al seguito un binocolo.