"Visita la Casa delle Farfalle a Medicina: Uno Spazio per Chi Ama la Natura" Il 15enne Eros ha trasformato la sua passione per i lepidotteri in un progetto reale, creando un ecosistema con più di 100 specie di farfalle e falene. Con l'aiuto della sua famiglia, di circoli e fondazioni, ha aperto la Casa delle Farfalle di Eros a Medicina. Visita gratuita su prenotazione.