Visitazione, via alla mostra. Le fotografie di Russell Bekins nella magia del Monastero

Il Monastero della Visitazione apre le porte a una mostra suggestiva e affascinante. Il complesso, restituito di recente alla città da Arcidiocesi e Fondazione Sant’Orsola, ospiterà infatti, all’interno del chiostro, la mostra fotografica, intitolata ’Wow Sono un uomo felice’, dell’artista americano Russell Bekins. L’evento sarà inaugurato domani alle 16.30, con ingresso libero su prenotazione, in via Mazzini 71.

L’installazione è curata e organizzata dall’artista Giulio Cassanelli e rientra nel progetto documentaristico ’Temporary - Russell Bekins’, incentrato sull’incontro dei due artisti e il senso d’urgenza. L’evoluzione del percorso personale del fotografo americano va ricercata nei colori psichedelici del Nord della California degli anni ’60.

"Grate e cancelli – scrive Russell Bekins – mi hanno sempre affascinato. Come la suora che ha vissuto in clausura per gran parte della sua vita e deve andarsene, ora mi trovo in una situazione simile con il mio cancro allo stadio terminale. Ora devo contemplare oltre la grata, ’al di là’, oltre la vita stessa. Come per tutte le cose che vedo, sono convinto che ci sia dell’altro, un’altra dimensione attraverso la quale possiamo guardare qualunque cosa ci tenga al nostro posto e possiamo trovare in essa la bellezza".

La ricerca di Bekins è diventata pratica e l’immagine si è trasformata in dipinto astratto e ora, spiegano gli organizzatori, "possiamo vedere i risultati e la sublime intensità della sua Surreal Street Photography. Partendo dalla macro fotografia emerge un linguaggio scultoreo: Bekins continua a seguire gli istinti della fotografia di strada, ma poi, trovato il suo soggetto, prepara simboli e trame liquide per catturare la luce e superare la superficie del visibile".

L’isolamento vissuto per le restrizioni fisiche non ferma Russell Bekins che "in un microscopio digitale continua la ricerca del proprio stupore".

Minuscole sculture prodotte con feticci casalinghi riflettono ed espandono lo sguardo: ’The Dig’ è una serie di immagini vibranti e racconti intimi. ’Gli Space Shape’ liberano la fotografia dalla sua forma originale e si espandono nello spazio. ’Bending Iron’ è un’opera realizzata nello spazio come profezia della trasformazione che attraverserà il monastero.

È possibile prenotarsi sul sito di Fondazione Sant’Orsola (www.fondazionesantorsola.it) o di Eventbrite (www.eventbrite.it)